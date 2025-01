Jacob Peterson värvades till Rögle som en tänkt storstjärna. Istället bröts treårskontraktet redan efter 32 matcher. För hockeysverige.se berättar han om den tunga perioden i Ängelholm – och flytten till Frölunda.

– Varken jag eller Rögle fick ut det vi ville, säger Peterson till hockeysverige.se.

Jacob Peterson är tillbaka i Frölunda. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Hampus Sjöström hade inte direkt ett enkelt jobb inför säsongen. Rögles sportchef skulle ersätta Simon Ryfors, Rodrigo Abols och Adam Tambellini som lämnade klubben efter vårens finalsuccé. Men de tunga luckorna på centersidan gjorde samtidigt att Sjöström kunde lägga beslag på en av marknadens mest haussade spelare: Jacob Peterson.

Peterson, som spelat drygt 80 matcher i NHL och även har VM-spel med Tre Kronor på meritlistan, skrev på ett kontrakt på 2+1 år och var tänkt att vara en bärande spelare i det ständigt toppsatsande Rögle. Men det blev bara 32 matcher i Rögletröjan, med sex mål och totalt åtta poäng, för den hemvändande stjärnan.

Sen var Jacob Petersons tid i Rögle slut.

För tre veckor sedan skrev han istället på för Frölunda, som han representerade under sin juniortid och även gjorde en SHL-säsong med. Där har det hittills blivit tre assistpoäng på sju matcher och en speltid som stadigt gått upp jämfört med perioden i Rögle.

– Det har varit bra och kul att vara tillbaka. Det har blivit som en nystart för mig. Jag spelar i en väldigt bra kedja (med Max Friberg och Linus Weissbach) och vi har hittat en väldigt bra kemi även om vi som lag inte riktigt fått med oss studsarna, säger Jacob Peterson till hockeysverige.se efter förlusten mot Brynäs.

En match där Frölunda var spelförande långa stunder, men hade svårt att få in pucken. Roger Rönnberg sade på presskonferensen att man hade drabbats av ”målallergi”.

– Lite så känns det. Samtidigt…fan, så här är det i hockey. Ibland studsar det med och ibland studsar det emot. Vi skapar jättemycket och förr eller senare kommer det studsa rätt för oss. Vi får lita på att det kommer hända, säger Peterson.

– Men det var ju en sur förlust.

Jacob Peterson om tunga tiden i Rögle

Tre veckor har gått sedan uppbrottet från Rögle och 25-åringen från Lidköping hymlar inte om att det är svårt att sätta ord på vad som gick fel.

– Det är svårt att analysera varför man får en sån start på säsongen. Det finns nog flera olika anledningar. Att laget gick tungt hjälpte ju inte heller. Men jag försökte verkligen bli bättre och vända på precis allting så mycket jag kunde. Men det gick inte.

Vilka slutsater har du dragit när du försökt analysera din tid i Rögle?

– Jag tycker tiden i sig var bra. Jag har inget ont att säga om Rögle. Det är jättebra killar i laget och en jättebra förening. Men ibland så funkar det inte. Och jag är den första som tittar mig i spegeln och ser vad jag hade kunnat göra annorlunda. Det är klart att jag inte är nöjd med hur det blev.

– Till slut kom vi till en bra lösning som var bra för båda parter.

Jacob Peterson. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Kan man dra några lärdomar av att vara med om en sådan här motgång?

– Det tror jag absolut. Det är aldrig kul när man är mitt i det, men jag tror man lär sig saker om sig själv som person. Det kommer inte alltid gå spikrakt i livet, man kommer alltid stöta på motgångar, och när man väl kommer ur dem tror jag man tar med sig den erfarenheten som person. Med distans till det så lär man sig av det. Och man kommer vara mer ”med” på det när det händer igen – för det kommet hända igen. Sånt är livet.

Det här var första gången Jacob Peterson klev in i en SHL-säsong med förväntningar av att vara en toppspelare.

– Man försöker att inte tänka på just det så mycket utan bara fokusera på det man ska göra ute på banan som man själv vet om att man kan. Men det är klart att just det var något nytt, jag har inte haft de här förväntningarna på mig förut. Det är också något jag försöker dra lärdomar av.

Jacob Peterson om återkomsten till Frölunda

Du säger att tiden i sig var bra – det låter ändå inte som att du ångrar att du flyttade till Rögle?

– Nej, allt händer av en anledning. Det kändes väldigt bra innan säsongen, annars hade jag inte flyttat dit såklart. Jag har som sagt inget ont att säga om dem som klubb, men varken jag eller Rögle fick ut det vi ville.

Fanns Frölunda med i bilden redan inför säsongen eller dök de upp först nu?

– Man kollade väl egentligen runt på allting inför säsongen. Men det blev ju lite speciellt eftersom jag inte visste om jag skulle stanna kvar i USA eller komma hem. Så allt sköts litegrann framåt. När jag väl bestämde mig fanns det lite luckor och då kändes det bra med Rögle, säger han och tillägger:

– Men nu känns det bra att vara här, haha.

Jacob Peterson trivs i Frölundas tröja. Foto: Bildbyrån.

Jacob Peterson lämnade Frölunda för spel i Färjestad inför säsongen 19/20, och mer än fördubblade då sin poängskörd. Han gick från att göra 16 poäng i Frölunda till 33 i Färjestads tröja.

Du har ju redan lämnat Frölunda en gång i tiden. Var det självklart att återvända dit nu när chansen dök upp?

– Jadå, det skulle jag säga. Jag har gått hockeygymnasiet här och allting, så det känns som hemma. Det känns verkligen jättebra!