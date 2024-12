31-åringen lånas in – får SHL-debutera

Ännu en veteran får chansen att SHL-debutera som 30-plussare. Efter att Marcus Bergman fått chansen av HV71 innan jul är det nu Södertäljes veteran Jacob Dahlström som lånas in av Frölunda till kvällens möte med Luleå.

Södertäljes Jacob Dahlström får SHL-debutera vid 31 års ålder.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

547 matcher i Hockeyallsvenskan – men aldrig någon i SHL. Förrän i kväll.

Nu står det nämligen klart att Frölunda lånar in 31-årige Jacob Dahlström från Södertälje för att fylla en forwardslucka i kvällens möte med Luleå hemma i Scandinavium.

– Det har varit snabba ryck med tanke på den situation vi är i. Vi behöver ta lite höjd inför Luleå-matchen och tackar Södertälje för att vi fick den här möjligheten, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström i ett uttalande på klubbens webbsida.

Arttu Ruotsalainen på skadelistan

Frölunda har David Edstrom på JVM och en diger skadelista, som växte med finländaren Arttu Ruoutsalainen i förlusten uppe i Skellefteå senast.

Jacob Dahlström har spelat 29 matcher med SSK den här säsongen och noterats för två mål och två assist. Han blir den andra allsvenska veteranen på kort tid som får chansen till SHL-debut. Innan jul lånade HV71 in 32-årige Marcus Bergman från Nybro och hade honom på isen i 4–2-segern över Frölunda.

Södertälje lånar även ut backen Viktor Grahn till Skellefteå inför deras match mot HV71 på bortais. Skellefteå hämtar även in målvakten Alexander Hellnemo från lånet hos Nybro liksom forwarden Lukas Vesterlund, som matchats i IK Oskarshamn under säsongen. Dessutom lånar man in Hampus Karlsson från Oskarshamn.