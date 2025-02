”Hade ingen tanke på att komma hem – då hörde Brynäs av sig”

Brynäs enda förstärkning vid deadline blev en för många ganska okänd back: Jacob Bengtsson. Nu har han anlänt till Gävle och genomfört sin första träning med Brynäs.

– Jag blev kanske lite förvånad över att Brynäs hörde av sig, säger Bengtsson.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Med Christian Djoos på skadelistan har Brynäs gått stenhårt på sex backar, och 07:an Aron Dahlqvist har oftast fått agera sjundeback utan speltid. Därför valde sportchefen Johan Alcén att bredda backsidan inför deadline.

Redan i torsdags kunde hockeysverige.se avslöja att Jacob Bengtsson skulle ansluta till Brynäs och på lördagen presenterades backen slutligen – bara några timmar innan transferfönstret stängde. Bengtsson kom från en säsong med två matcher i AHL med Toronto Marlies, och 34 i ECHL med Cincinnati Cyclones. Nu kastas han rakt in i hetluften i Brynäs guldjakt. Under måndagen kom han till Gävle och under tisdagsförmiddagen genomförde han sitt första träningspass.

– Det är så här man vill ha det. Det är bra att komma in i det direkt så man blir van. Det var riktigt högt tempo där ute, och många duktiga spelare, säger han efter premiärträningen.

– Jag har lite småtunga ben efter resan men det gick bättre och bättre ju längre träningen gick.

De senaste dagarna har varit intensiva för Bengtsson. Brynäs tog första kontakten med backen i tisdags, berättar han, och efter att han spelat match med Cincinnati i onsdags var det mycket som behövde göras innan resan hem till Sverige.

– Det har varit hektiska dagar med mycket resande. Men det har vara varit roligt och jag ser fram emot att vara här.

– Jag spelade i onsdags i Iowa. Sen var det tio timmar i bil till Cincinnati för att plocka upp alla grejer där. Sen hade vi elva timmar i bilen till Toronto. Och sen var det väl tio timmars flyg därifrån.

Linus Ölund och Jacob Bengtsson. Foto: Måns Karlsson

Då togs kontakten av Brynäs

Den första kontakten med SHL-ledaren Brynäs kom alltså för ungefär en vecka sedan. Och då fanns det ingen tvekan om att det var dags att flytta hem till Sverige igen, efter sju år i Nordamerika med spel i USHL, på college samt i AHL och ECHL.

– Jag kände bara glädje. Jag hade ingen tanke på att komma hem förrän Brynäs hörde av sig. När de gjorde det var det bara att ta chansen. Jag ”gav upp” mitt AHL-kontrakt men att få komma hem till SHL…då ska jag inte säga att jag ger upp något.

Blev du förvånad när de hörde av sig?

– Ja, lite kanske. Det var varit lite intresse från SHL tidigare, men jag blev kanske lite förvånad att Brynäs hörde av sig.

Bengtsson lämnade svensk hockey redan som 18-åring för sju år sedan och spelade sen på college 2020 till 2024 och fick sen alltså ett AHL-kontrakt hos Toronto Marlies.

– När man kommer från marknaden i Toronto är man man vid media och hela den biten. Det är inte samma sak här, men SHL är ändå världens näst bästa liga så jag tycker att jag tagit ett steg uppåt.

Vad säger du om din säsong?

– Jag tycker jag gjort en bra säsong. Jag gjorde två bra matcher i AHL och sen blev tyvärr tre NHL-backar nedskickade så då fick jag fortsätta i ECHL. Jag tycker jag gjorde det bra där och vi vann mycket matcher. Men det här var rätt beslut för mig.

Redo för spel redan på torsdag

Kontraktet med Brynäs är skrivet säsongen ut och Bengtsson berättar att han kommer följa med på lagets bortaturné till Timrå och MoDo under veckoslutet.

– Jag får prata med tränarna men jag känner mig redo att spela när de tycker jag är redo. Jag kommer bara gå ut på isen och göra mitt bästa varje träning och varje match.

Dagens Brynästräning. Foto: Måns Karlsson.

Vad har de sagt om din roll?

– De har väl sagt att när Djoos är med har man sju, åtta backar men att de behöver mer bredd på backsidan. Jag kommer fylla den roll som behövs och täcka upp på backsidan och önska konkurrensen.

– De har kollat mycket video på mig och vet vad jag går för. Och jag vet vad jag går för.

– Vi kör den här säsongen ut och känner på varandra. Vi ser så att jag trivs här och att de trivs med mig och så får vi se vad som händer.