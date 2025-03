Islossningen: ”En game changer – ser extremt pigg ut”

Efter första målet följde en poänglös tid för Jonathan Davidsson.

Under lördagen blev det en rejäl islossning för Skellefteå-forwarden som hindrats av postcovid.

– Kul för Jonte, säger tränaren Pierre Johnsson till TV4 efter 5–2-matchen mot Linköping.

Jonathan Davidsson jublar under mötet med LHC. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

– Jag har haft problem med kroppen under några år nu, då jag inte har fått något syre. Händerna har domnat bort och benen gett upp efter bara tio sekunder på isen Efter covid så fick jag postcovid för något år sedan, men jag har inte vetat tidigare varför min kropp känts dålig. Jag har varit in och ut från sjukhus och kollat blod, men det har alltid sett bra ut. Nu vet jag att det var andningen, och att det har suttit i lungorna.



Så lät det när Skellefteås Jonathan Davidsson öppnade upp för Norran i början av januari.



Då hade Davidsson gjort sitt första mål i tröjan – efter 35 matcher. Idag, under lördagsmötet med Linköping, bröt han den poänglösa svit som sedan dess varit hans verklighet.



– Max (Lindholm) sätter upp mig i två byten i rad. Högra krysset funkade inte så jag testade vänstra, säger Davidsson till TV4 efter första perioden mot LHC.



Målet som 27-åringen pratar om kom drygt tio minuter in i matchen och innebar 1–0 för gästerna, men han var inte klar där.

Islossning: ”Ser extremt pigg ut”

Forwarden som slog sig fram som junior i Djurgården, gjorde även 3–1 i den andra perioden innan han tackade Max Lindholm för den tidigare framspelningen genom att passa fram lagkamraten till 5–2. Det blev även det sista målet i matchen.



– Kedjan med Jonathan Johnson, Jonte Davidsson och Max Lindholm visar vägen idag. Den är jättebra. Kul för Jonte att få hänga dit två och assistera till ett, säger Skellefteås tränare Pierre Johnsson till TV4 efter matchen och fortsätter om vad han sett från dem i träning:

– Inte så bra som det var idag höll jag på att säga. Idag såg de verkligen pigga ut. Verkligen en game changer ör oss idag, den kedjan. Framförallt Jonte Davidsson som ser extremt pigg ut. Inte bara mål, utan även blockar skott och gör skitjobbet.



Jonathan Davidsson vände hem till Sverige inför 2024/25, då efter ett kortare äventyr i Finland med Tappara och Ässät. På meritlistan finns ett finskt Liiga-guld, utöver 200 SHL-matcher och sex chanser i NHL.



De tre poängen idag gör att Davidsson går upp på totalt sju denna SHL-säsong