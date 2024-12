Truppen är långt ifrån intakt.

Då agerar HV71 – och plockar in en center från Hockeyallsvenskan JVM ut.

HV71 stärker upp en kantad trupp under JVM, där man kommer att sakna ett par spelare som deltar i turneringen. Dessutom har truppen drabbats av skador och sjukdomar.

Elliot Ekmark, 22, är klar för laget under en kort period. Under JVM lånas centern in från Almtuna, där han gjort 13 poäng på 28 matcher. Han har också spelat för Linköping i SHL.

– Vi är tacksamma mot Almtuna att vi har möjlighet att låna Elliot då vi har en situation med skador och sjukdomar i truppen och spelare på JVM, säger GM Björn Liljander till HV:s hemsida.

Mot Frölunda saknades hela 13 spelare.