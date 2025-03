HV71 kallar hem löftet – inför kvalet

Det ser inte ut att bli något slutspel med Kalmar för Hugo Pettersson.

19-åringen kallas hem av HV71 – inför ödeskvalet i SHL.

Hugo Pettersson i HV71. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

Under 2024/25-säsongen har Hugo Pettersson varit ute på lån i Hockeyallsvenskan i flera vändor, samtidigt som HV71 gått tungt i SHL. Nu, inför grundseriens sista omgång, väljer Jönköpingslaget att kalla hem den 19-årige forwarden från Kalmar.



”Inför den avslutande omgången i SHL och det kommande kvalspelet återvänder utlånade Hugo Pettersson till HV71”, skriver klubben på sin hemsida.



Med Pettersson i laget knep Kalmar en sjätteplats i den hockeyallsvenska tabellen och inväntar därmed motstånd i en första kvartsfinal 16 eller 17 mars. Samtidigt som detta kommer HV71 att kliva in i ett ödeskval för att försöka spela sig kvar i den högsta serien. Där släpps pucken för ett första möte 14 mars.



Pettersson har stått för 19 poäng (10+9) på 28 matcher i Allsvenskan denna säsong, medan han i SHL bidragit med tre mål över 23 noterade framträdanden. Forwarden från Tranås var även aktuell för JVM tidigare under säsongen, men kom inte med i truppen trots sina sex poäng under Juniorkronornas matcher 2024/25.