Hoppet lever för MoDo: ”Inget att förlora nu”

MoDo var en period från att vara klara för SHL-kval.

Sedan klev Riley Woods fram för bottenlaget och säkrade 3–2 mot Luleå.

– Det är inte över förrän det är över, säger han till TV4.

Riley Woods firar mot Luleå. Foto: Bildbyrån (montage).

När Jesper Sellgren, med rötterna i Örnsköldsvik, skickade in 2–1 för Luleå i den andra perioden mot MoDo såg han ut att skicka sin tidigare klubb till ett garanterat kval i SHL.



– Det är klart. Det är en tuff situation för dem. De har kampat där nere hela säsongen. Det är inte roligt att vara där. Det är klart man lider med dem, speciellt när man är därifrån, men det är som det är, sade sedan backen till TV4 om det hela.



Det som följde var sedan en period som räddade hoppet kring hela säsongen i MoDo.



44 sekunder in i tredje kom en kvittering från Riley Woods i powerplay och jakten kunde börja. Fem minuter senare klev kanadensaren fram igen och plötsligt hade man endast fyra poäng upp till säker mark och Linköping.



Mötet levde hela vägen in i sista minuten då Luleå plockade ut målvakten för att försöka utjämna. Så blev det inte.



– Det är enormt. Vårt powerplay klev fram ikväll. Det var skönt att få göra de där två. Det här är en viktig seger för oss, säger Woods till TV4 efter 3z-2-matchen och fortsätter:

– Det är inte över förrän det är över. Vi har två matcher kvar. Vi har inget att förlora nu.

Karlin: ”Ger oss chansen varenda kväll”

Just powerplay-spelet blev avgörande i och med att samtliga mål kom i spelformen för Ö-vikslaget.



– Jag tycker att vi egentligen börjar ganska trevande första powerplay när Berglund gjorde mål, men där fick vi till det tack vare Måns Carlssons skymning. Sen tycker jag att vi steppar upp i PP, börjar flytta pucken och skapar lite bättre lägen, säger huvudtränaren Mattias Karlin i TV4.



Med två matcher kvar att spela, en mot Timrå och en mot Skellefteå har MoDo fortfarande chansen att ta ikapp LHC.



– Det är klart. Vi måste vinna hockeymatcher. Vi gjorde det idag. Tyvärr hade vi inte något resultat med oss, men vi kan bara fokusera på oss själva och vårt eget spel. Det är som det är, säger Karlin och fortsätter om målvakten Lehtinen

– Lassi ger oss chansen i stort sett varenda kväll. Han är stabil och lugn och svävar inte iväg. En riktigt, riktigt bra målvakt.