Här spräcker stjärnan nollan: “Jättesnyggt mål”

Till slut har Oliver Kapanen presenterat sig i Timrå på riktigt.

21-åringen slog till mot Brynäs – efter en mardrömsstart.

– Det var ett tag sedan – det känns fantastiskt, säger stjärnan till TV4.

Anton Rödin, 0–1, Oskar Lindblom, 0–2. Allt inom 37 sekunder.



Timrå fick en riktig mardrömsstart i torsdagens hemmamöte med serieledande Brynäs, men sedan hände något .



Filip Hållander lyckades sätta 1–2 efter en felpass och innan första perioden var slut hade det annars tillbakapressade Timrå även kvitterat. Målskytten var Oliver Kapanen via den farliga ytan framför mål. Det hela var stjärnans första i SHL och Timrå.



– Jättesnyggt mål, säger TV4:s expert Staffan Kronwall om 21-åringe som inledde säsongen i NHL och Montréal Canadiens.



Själv var Kapanen lite mer lågmäld – trots att han nu har sex poäng på knappt åtta matcher.



– Det var ett tag sedan jag gjorde mål så det känns fantastiskt. Det kommer att ge mig något som boost, i matchen också, säger han till TV4 och fortsätter om samarbetet med sina lagkamrater.

– Det blir bättre varje match. Det har varit en lite långsam start för mig och min kedja, men vi försöker träna hårt och pusha oss själva för att bli bättre. Det blir bättre varje dag. Förhoppningsvis kan vi fortsätta så.

Kapanen var, som väntat, inte nöjd med lagets inledning mot Brynäs.



– Inte den start vi ville ha, men vi har utjämnat och det är det som spelar roll.

– Vi måste bli bättre. Vi måste vara försiktiga med vår forecheck och med pucken.



Timrå vann sedan matchen efter ett övertidsavgörande från Filip Hållander. (Läs mer om matchen här).

#Habs Oliver Kapanen gets infront of the net and gets on the rebound for his first SHL goal. pic.twitter.com/zk23fHXiiL