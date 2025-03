Får kliva upp på läktaren – efter MoDos förstärkning

MoDo kommer inte att ställa fyra ledare i båset under kvalet.

Henrik Gradin bekräftar att Mikael Sundell kliver upp på läktaren när Fredrik Andersson ansluter.

– Det är den huvudsakliga delen i beslutet, säger sportchefen till ÖA.

Jonas Holmström, Mikael Sundell och Mattias Karlin. Foto: Bildbyrån/Jeanette Dahlström.

Under måndagsmorgonen meddelade MoDo att Fredrik Andersson förstärker SHL-staben inför det stundanden kvalet mot HV71.



– Han har varit med i liknande situationer förut och har upplevt kvalspel, han har mycket rutin och i honom bultar också ett MoDo-hjärta, sade sportchefen Henrik Gradin i pressmeddelandet.



För Örnsköldsviks Allehanda utvecklar sedan Gradin sina tankar kring beslutet – och berättar vad det betyder för resterande del av staben där Mikael Sundell, Jonas Holmström och Mattias Karlin samtliga ingått.



– Sundell kommer kliva upp på läktaren, men det är egentligen inte för att ge plats åt Freddan. Vi behöver Freddans energi på bänken, men Micke är väldigt duktig att se spelet uppifrån – se spelförändringar under matcherna och kunna leverera snabbt ner till tränarna på bänken. Det är den huvudsakliga delen i beslutet, säger Gradin till tidningen.



Det blir alltså inte fyra ledare i båset under slutspurten av 2024/25. Vad som händer sedan är ännu oklart.

Stänger inte för fortsatt samarbete

I intervjuns med ÖA utesluter inte sportchefen att Fredrik Andersson även blir kvar efter kvalspelet.



– Freddan och jag vet var vi har varandra, han är en i mixen till det. Men här och nu är fokus på att vara ett SHL-lag 2025/26.

– Vi får se, vi är inte där, fortsätter han sedan.



MoDo ställs mot Skellefteå i grundseriens sista omgång. Mötet spelas uppe i Västerbotten under tisdagen och nedsläpp sker 19.00.