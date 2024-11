Frölunda kastar om: Petade forwarden i toppkedja

Sex perioder utan mål och ett stundande rivalmöte med Färjestad.

Då kastar Roger Rönnberg om i sitt Frölunda och sätter tidigare petade Linus Nässén i en förstakedja.

Linus Nässén och Roger Rönnberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Linus Weissbach tappar sin plats i Frölundas förstakedja.



När Färjestad kommer på besök i Göteborg under torsdagens SHL-omgång kommer det istället att vara den tidigare petade Linus Nässén som spelar intill Mikael Ruohomaa och Max Friberg. Detta står klart samtidigt som uppställningen släpps inför nedsläpp 19.00.



24-årige Linus Nässén stod för 19 poäng under grundserien 2023/24, men har fått en mindre och mindre roll i år. Inför rivalmötet med Färjestad står han på endast en assist över 15 matcher – och kommer från tre raka matcher med under två minuters speltid.



För att skaka om laget efter två matcher utan ett enda mål framåt sätter Rönnberg även Weissbach med Carl Klingberg och David Edstrom.