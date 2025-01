Förnedrade efter hyllningen: ”Vi kuggar liksom inte i”

Skellefteå hyllade legendaren Joakim Lindström.

Då blev mästarna förnedrade av nykomlingen Brynäs på hemmais.

– Vi kuggar liksom inte i, säger tränare Andreas Falk efter matchen.

Skellefteå AIK har producerat talang på talang de senaste åren och i A-laget återfinns unga spelare som Frans Haara, Rasmus Bergqvist, Måns och Zeb Forsfjäll, Axel Sandin-Pallikka och Oscar Voullet. Samtliga spås en lysande framtid av många.

Något som även gäller Skellefteås Valter Lindberg, 18.

”Vad glad jag blir”

Centern från Burträsk gjorde sin tredje poäng för säsongen och sitt första mål någonsin i SHL när han med god hjälp av veteranen Marcus Eriksson lyckades överlista Ludvig Persson i Brynäs-målet. Succé för fjärdekedjan.

– Vad glad jag blir i mitt hockeyhjärta när unga spelare får göra sitt första mål, säger experten Per Svartvadet.

Målet var kvitteringsmålet i stormatchen mot Brynäs, en match som föranleddes och präglades stort av det fina hyllandet av Skellefteå-legenden Joakim Lindström.

I den första perioden tog Brynäs ledningen genom Tyler Vesel.

Halvvägs in i den en andra halvleken lyckades Jack Kopacka hitta in till Bobby Trivigno med en lysande pass. Trivigno lyckades sedan trä in pucken till 2–1 Brynäs, detta i en period där Skellefteå tryckt på för ledningsmålet.

Även 3–1 kom för Brynäs i den andra halvleken genom Linus Ölund, med tre minuter kvar att spela. I sista perioden kom två mål genom Tyler Vesel och Charles Edouard D’astous och nykomlingen fullkomligt mosade Skellefteå efter att legendaren Jocke Lindström hyllats i arenan inför matchen. Brynäs är därmed serieledare med fem poängs marginal till Färjestad.