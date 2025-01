Filip Hasa har ett tufft år bakom sig efter en whiplashskada.

Idag, en månad efter senaste smällen, fick han till slut jubla som målskytt i SHL.

– Skönt att få lite utdelning efter all träning man lagt ner det här året, säger Frölunda-backen till TV4

Filip Hasa under mötet med Malmö. Foto: TV4 och Bildbyrån.

För ett år sedan drabbades Filip Hasa av en whiplashskada som gjorde att han missade hela våren. Idag, en månad efter en ny liknande smäll fick han till slut jubla över sitt första mål för säsongen – och första sedan 11 januari 2024.



– Det var på tiden helt klart. Det har inte varit jättemycket hockey för mig sedan förra januari egentligen, men ah, skönt att få lite utdelning efter all träning man lagt ner det här året, säger Hasa till TV4 under tisdagens möte med Malmö.



Den nu 24-årige Frölundabacken tryckte in 1–0 sent i den första perioden, men menade själv att det inte kändes så lugnt som det kanske såg ut.



– Jag vet inte om jag känner mig lika lugn inombords, det var tur att det såg ut så i alla fall. Det var skönt att den gick in. Var det back, back, back där också? Kanske blir en ny kedja. Vi får se, skojar han i sändningen.



Filip Hasa har sedan den där senaste smällen (crosscheckingen från Michael Brandsegg Nygård 28 december) kommit tillbaka och spelat några få minuter. Till mötet med Malmö var han uppskriven som extraforward efter efter 20 sekunders speltid mot MoDo i helgen. Trots detta blev han alltså målskytt i den andra perioden.



Linus Weissbach nätade även han för Frölunda, men Malmö svarade med mål från både Haapala och Forsberg i andra perioden. Ställningen var därmed 2–2 inför tredje.



Matchen gick till straffar där Carl Persson avgjorde för Malmö.