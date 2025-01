Experten: ”Nu kom han undan – på gränsen”

Med 0–3 på tavlan delade Rögles Calle Själin ut en tung smäll på Robin Hanzl.

Efter en videogranskning kom ändå beslutet att det hela skulle resultera i två minuter.

– Att det ska vara utvisning helt klart, men den är faktiskt farlig, säger TV4-experten Almen Bibic under 0–4-matchen mot Malmö.

Calle Själins tackling och Almen Bibic, expert på TV4. Foto: Bildbyrån och TV4.

Det blev stökigt flera gånger om i torsdagens rivalmöte mellan Rögle och Malmö, men trots att det var på tapeten kom inget matchstraff.



I den andra perioden var Calle Själin högst delaktig i den situation som granskades för just ett större straff. Rögle-backen hade satt in en tuff smäll på Malmös Robin Hanzl och fick sätta sig i båset i väntan på domarnas granskning.



– Själin har klubban i två händer och trycker den i ryggslutet på en spelare som har siffrorna emot. Det är en onödig utvisning i det här läget, säger TV4:s expert Almen Bibic i sändningen och fortsätter sedan:

– Jag är för tufft spel. Just i det läget, han ser siffrorna hela vägen. Ja, jättesvår. Att det ska vara utvisning helt klart, men den är faktiskt farlig, den är med hög kraft.

Slutade i två minuter: ”Den är lite på gränsen”

När domarna till slut var klara kom beskedet att det endast resulterat i två minuter för crosschecking.



– Man har ett ansvar i det läget som back. Det handlar om att trycka upp i sargen och försöka få tag på rumpan. När du kommer vid ryggslutet och upp blir det kraft, att du trycker ner honom, säger Bibic och fortsätter efter beslutet.

– Jag är enig med domarna där. Så jättevåldsam är den inte, men den är lite på gränsen. Där måst man ändå visa respekt. Nu kom han undan där.



Strax efteråt bröt sedan ett stort bråk ut framför mål. Ytterligare fyra utvisningar togs och matchen rann ut i andra paus.



– Nu har man varit med på några derbyn under sina år. Det är alltid lite extra spänning och lite mer dramatik. Det är två lag som inte gillar varandra så mycket. Det är sjukt roliga matcher, säger Carl Persson till TV4 efter 40.



Jakub Galvas, Carl Persson och Teemu Kivihalme gjorde Malmös tre mål i den andra perioden. Henrik Haapala utökade till 4–0 i tredje. Det blev slutresultatet.