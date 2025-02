Domarbasens svar på kritiken: ”Behöver bli bättre”

Under lördagens match mellan Linköping och Frölunda missade domarna en knätackling.

Situationen rörde upp starka känslor och domarna hamnade återigen i centrum för kritiken.

— Vi är inte tillräckligt bra just nu. Vi har varit för svajiga i våra bedömningar, säger domarbasen Tomas Thorsbrink till Corren.

Tomas Thorsbrink bemöter kritiken som domarna får emot sig. Foto: Bildbyrån (montage).

Under denna säsongen har det kommit många tillfällen där domarna kritiserats. Spelare, tränare och supportrar har blivit upprörda över olika domslut eller uppenbara regelbrott som inte ledde till någon åtgärd.



Den senaste orsaken till att domarna återigen fått kritik var en situation i lördagens match mellan Linköping och Frölunda. Frölundas Filip Cederqvist delade ut en knätackling på Linköpings Markus Ljungh. Det kom ingen åtgärd från domarna och enbart dagen efter matchen kom en två matchers avstängning på Cederqvist.



— Just den knätacklingen…den måste vi ta på isen. Punkt. Det blir en situation som sticker ut, som diskuteras och som kritiseras. Med all rätt, ska jag säga. Linköping borde ha haft ett power play i fem minuter där. Det var absolut inte bra. Vi inte är tillräckligt bra just nu. Vi har varit för svajiga i våra bedömningar, säger domarbasen Tomas Thorsbrink till Corren.



Thorsbrink förklarar att det inte finns en specifik orsak till att tacklingen missades. Han menar att domarna helt enkelt inte såg tacklingen vilket inte håller nivån som domarna borde vara på. Thorsbrink bekräftar att de behöver bli bättre och hela tiden jobbar på att förbättra domarna.

Orsaken till den svajiga domarprestationen

Thorsbrink tycker att det har varit för många diskussioner kring domarna den här säsongen. Han förklarar att det kan bero på att de är inne i en generationsväxling bland domarna. Thorsbrink förtydligar att tio av de 14 proffsdomare som jobbar i SHL har enbart en och ett halvt års erfarenhet med att döma i den högsta ligan.



Thorsbrink berättar att det är många lag som är inblandade i bottenstriden denna säsong. Effekten blir att fler lag har större press på sig. På grund av detta har de inblandade lagen ett större fokus på vissa situationer vilket leder till större uppmärksamhet kring domarnas missar.



— Vi jobbar sjukt nära domarna kring det här och oftast är det de själva som är mest kritiska. Nu handlar det om vad vi kan göra för att undvika det framöver. Fel kommer det alltid att bli. Du hittar inte en felfri match vare sig från domare, spelare eller tränarna, men vi måste försöka att eliminera de uppenbara missarna, säger Thorsbrink.



SHL går in i sitt viktigaste skede nu när grundserien går mot sitt slut. Framför allt när slutspelet drar igång behöver domarna hålla högsta möjliga nivå och se till att matchen går rätt till.