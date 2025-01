Succén: Han är redan bäst de tio senaste åren

Trots att 22 omgångar återstår är Charles-Édouard D’Astous redan uppe på en toppnotering över målskytte bland Brynäsbackar under en säsong det senaste decenniet. Han står på åtta mål – och ingen har gjort fler sedan Ryan Gunderson gjorde nio säsongerna 11/12 och 12/13.

– Förhoppningsvis kan jag göra ett mål till de sista 22 matcherna, säger Brynäs succéback till hockeysverige.se.

Charles-Édouard D’Astous gör succé. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ryan Gunderson, Samuel Johannesson och Johannes Kinnvall är Brynäs bästa backmålskyttar under en säsong de tio senaste åren. Samtliga dessa tre har gjort åtta mål. Från och med igår kan vi addera ytterligare ett namn till den klubben: Charles-Édouard D’Astous. När han bombade in ett av målen i Brynäs seger mot Rögle klev även han upp på åtta mål. Det som sticker ut där är att kanadensaren har 22 matcher på sig att passera den övriga trion.

Och faktum är att han just nu trendar mot att göra 15 mål. Det skulle vara den näst bästa noteringen någonsin under en säsong i Gävleklubben. Stig Östlings 49 år gamla rekord på 18 mål blir svårt att göra något åt, men andraplatsen är inom räckhåll. Men först och främst ska den hårdskjutande backen försöka bli bäst under det senaste decenniet.

– Jag hoppas jag kan ta den noteringen. Jag har ju 22 matcher kvar så… Förhoppningsvis kan jag göra ett mål till, säger D’Astous till hockeysverige.se.

– Jag försöker att “leave a mark” var jag än är och spelar. Och kan jag göra det här också vore det grymt. Det skulle vara något att vara stolt över.

Faktum är att han har flera målmässiga noteringar som sticker ut på senare år. Säsongen 21/22 vann han backarnas skytteliga i ECHL efter att ha gjort 26 mål på 52 matcher, och ifjol vann han backarnas skytteliga i Finland i överlägsen stil efter att ha satt 17 puckar. Men den kanske sjukaste målnoteringen kommer från ett alldeles osannolikt slutspel i ECHL, även det säsongen 21/22, då han gjorde 19 mål på 18 matcher och slog alla tiders målrekord.

– Jag vet inte vad som hände, haha. 19 mål på 18 matcher…allt gick in, kan man nog säga. Vi hade ett bra powerplay och jag har ett bra direktskott. Jag stod på samma ställe som nu, vid tekningscirkeln, och sköt på allt. Jag var het då. Eller ja, jag är väl fortfarande ganska het men inte lika het som då, säger med ett leende.

“Alltid älskat att stanna kvar efter träningar”

Ganska het, var det ja. Faktum är att han “bara” är tvåa i backarnas skytteliga, bakom Lassi Thomson, men han toppar backarnas poängliga på sina 24 poäng. Han trendar där mot 44 poäng vilket också skulle ta honom upp på andraplats i alla tiders backpoängliga i Brynäs. Pär Djoos har rekordet på 48. Ryan Gundersons 41 poäng är bäst på 2000-talet.

– Jag är väldigt glad över att leda poängligan. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av den här ligan, men jag tycker jag gör ganska bra ifrån mig och är väldigt glad över det.

– Jag får mycket hjälp av mina lagkamrater. Jag spelar med Victor (Söderström) och han gör väldigt bra ifrån sig. Man kan se att han spelat i NHL. Han gör mitt liv enkelt och förhoppningsvis gör jag samma sak för honom. Tillsammans spelar vi väldigt bra.

Foto: Bildbyrån.

Hur kommer det sig att du är en så vass målskytt? Är det bara skottet, eller har du något annat som sticker ut jämfört med andra backar?

– Delvis beror det på att jag har ett bra skott. Och jag har alltid gillar att skjuta. Men jag är nog bra på att skapa bra lägen i offensiv zon, bara. På mitt mål idag (Läs: Igår) var det mycket trafik och målvakten såg inte pucken. Det var inte det hårdaste skottet och jag siktade inte på något specifikt hört. Ibland räcker det med att den går igenom trafiken framför mål, när våra forwards gör en bra skymning.

Har skottet alltid varit din styrka?

– Ja, det har alltid varit en av mina styrkor. Ända sedan jag var ung har jag älskat att stanna kvar efter träningar och jobba på mitt skott. Som barn var jag på vår utomhusrink och var där i timmar och sköt. Och gör man något tillräckligt mycket så kommer man bli bra till slut.

– Jag jobbar på mitt skott varje gång jag får chansen. Jag stannar 15-20 minuter efter träningarna och lattjar lite, men kan jag skjuta 100 till 200 skott extra varje dag kommer jag bli bättre.

Styrkan: Direktskottet

En sak som gör att kanadensaren sticker ut i dagens hockey är hans kärlek till slagskott. Många andra backar har, som ni vet, gått mer och mer över till att skjuta tysta handledsskott.

– Jag gillar direktskott! Och jag har märkt att jag håller i pucken lite för länge ibland, så att motståndarna hinner dit med en klubba. Jag vet att jag har ett bra direktskott så jag använder mig hellre av det än handledsskottet. Jag har alltid varit bra där.

Foto: Bildbyrån.

Trots D’Astous fullträff mot Rögle fick Brynäs “nöja sig” med två poäng efter att man tappat 4-1 till 4-4. Det blev sen seger på straffar.

– Det var kanske inte den bästa matchen. Powerplay var bra, vi gjorde två mål där, men det finns en del annat att jobba på. Vi ska kunna stänga matchen vid 4-1. Men men. Vi hittar ett sätt att vinna i alla fall. En vinst är en vinst, avslutar den nuvarande backpoängkungen i SHL.