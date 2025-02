Glädjen: ”Inser att karriären är skör”

Under tordsagen var Leon Bristedt tillbaka i Rögle – som målskytt.

I TV4 öppnade han då upp om tankarna kring den skadefyllda säsongen.

– Jag försöker gå ut och ha roligt och spela för glädjen för spelet, säger 29-åringen.

Leon Bristedt jublar efter sitt mål mot Växjö. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Det dröjde inte lång tid för Leon Bristedt att kliva in i händelsernas centrum när han under torsdagen gjorde comeback i Rögle efter fem matchers frånvaro. Forwarden som endast kommit till spel i 24 matcher inför mötet med Växjö slog till i den förtas perioden – och hade bud på mer.



– Jag tycker vi kommer igenom mittzon med bra fart. De blir lite ihåliga och det utnyttjar vi bra. Jag tycker det (att Rögle styr), men det gäller att vi fortsätter vara ödmjuka för Växjö kan vara vassa när de kommer upp, säger han till TV4 i pausen och fortsätter:

– Det är lite ringrostigt, men det är jävligt kul att vara tillbaka.

25:e matchen för säsongen: ”Får njuta”

Bristedt vände inför säsongen hem till Rögle efter två år i schweiziska Davos, och har bidragit med 18 poäng, men som hans senaste matcher visat har kroppen inte hållit. Både mot Växjö 25 januari och Örebro 11 februari tvingades han kliva av. Därefter lämnades han hemma av Rögle för att förbereda sig på riktigt.



– Han åker inte med upp. Leon är bättre och är på is, men det är bättre att han stannar hemma från de här två matcherna som väntar, sade tränaren Roger Hansson till Helsingborgs Dagblad i förra veckan.



I TV4 berättar Bristedt nu om glädjen han visade upp i den första perioden av torsdagens comeback.



– Jag försöker gå ut och ha roligt och spela för glädjen för spelet. Man inser när man har en sådan här skadedrabbad säsong att karriären är ganska skör. Man får njuta de chanser man får, förklarar han.



Rögle tog med sig 1–0-ledningen in i första pausen, men släppte sedan in både 1–1 och 1–2 i andra perioden.



Matchen pågår! Texten uppdateras.