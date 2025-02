Återvänder till Sverige – klar för Färjestad

Anders Lindbäck återvänder till SHL. Målvakten är klar för Färjestad för resten av säsongen.

– För att stärka upp vårt totala målvaktsspel så känner vi att vi behöver ha en pjäs till, säger sportchef Rickard Wallin till FBK:s hemsida.

Brynäs målvakt Anders Lindbäck under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Brynäs och Västerås den 6 december 2023 i Gävle.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Han är en stor profil i Brynäs och Gävle. Nu är Anders Lindbäck klar för toppkonkurrenten Färjestad för resten av säsongen. Värmlänningarna har nämligen presenterat målvakten som ett nyförvärv.

Det kommer efter en säsong där veteranen endast gjort fyra matcher. Samtliga kom också i oktober för Vienna Capitals i Österrike och ligan ICEHL. Men nu väntar alltså en avslutning på säsongen hemma i Sverige med SM-guldjagande Färjestad.

– Vi tycker att båda våra målvakter har spelat betydligt bättre och är på en uppgående trend under den senare delen av säsongen, så detta är också en signal till dom båda att vi fortsatt tror på dom. Anders är i grunden en väldigt duktig målvakt med stor erfarenhet och han är väldigt peppad att komma in i den rollen vilket är en förutsättning, säger Rickard Wallin.

Anders Lindbäck återvänder till SHL

Det var under den förra säsongen som Lindbäck under uppmärksammade former lämnade Brynäs. Personliga problem vid sidan av isen gjorde situationen ohållbar och 36-åringen lämnade då klubben i början av januari.

– Vi är naturligtvis medvetna om den situationen som Anders gick igenom när han behövde lämna Brynäs. Men efter att ha undersökt saken och pratat med Anders så tycker vi att den är utagerad och alla är värda en andra chans, säger Wallin.

Avskedet från Brynäs kom också efter en tid av mindre bra resultat. Men tidigare under karriären har Anders Lindbäck varit en landslagsmålvakt och även gjort 110 NHL-matcher.