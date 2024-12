Självmålet (!) dömdes bort – domarens svar: “Där och påverkar”

Under en avvaktande utvisning gjorde Anton Levtchi självmål för Luleå. Men målet dömdes bort efter att Jonathan Ang bedömdes ha stört forwarden.

– I det här fallet tycker jag att han stör honom. Han är där och påverkar hans situation, säger domaren Johan Wedin till TV4.

Domare Alexander Österberg i diskussion med HV71s Olle Alsing under ishockeymatchen i SHL mellan HV71 och Luleå den 26 december 2024 i Jönköping.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

Det var en märklig situation när Anton Levtchi vände in i egen zon under en avvaktande utvisning. Finländaren blev pressad av Jonathan Ang och det slutade med att pucken åkte in i eget mål.

En minst sagt ovanligt situation.

Domarna valde då att bedöma det som att Ang störde honom tillräckligt mycket för att utvisningen skulle gå i kraft. Målet plockades därför bort och Luleå fick spela powerplay. Något som väckte irritation i HV71-lägret. I TV4 förklarade domaren Johan Wedin hur de resonerade.

– Då ska han vara helt ostörd. I det här fallet bedömer vi att HV-spelaren är där och stöter mot pucken och påverkar Luleåbacken att spela in i den i buren. Där har vi ej mål.

Så tolkade domarna Anton Levtchis självmål

Anton Levtchis självmål dömdes således bort och HV71 fick spela boxplay. Domarna hade heller ingen möjlighet att ringa på en sån här situation. Istället pratade de ihop sig och bekräftade beslutet.

– I det här fallet tycker jag att han stör honom. Han är där och påverkar hans situation. Hade han inte gjort den där stötningen hade inte pucken hamnat i mål. Så att hade han varit helt själv här och fått in den i mål är det klart att det är mål.

HV71 gjorde sedan både 1-1 och 2-1 när man tog ledningen i matchen. Det blev till slut 4-3 till Luleå efter förlängning. Där klev Oskari Laaksonen fram och avgjorde för Luleå.