Hyllades av ”Lidas” – stannar i Leksand

Anton Johansson blir kvar i Leksand två år framöver.

Den 20-årige backtalangen har förlängt sitt avtal med SHL-klubben.

– Anton har tagit stora steg denna säsong och det finns fortsatt ännu mer att hämta, säger ”Tjomme”.

Anton Johansson. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Anton Johansson har tagit stora steg under 2024/25 och har även fått ett stort förtroende i Leksand. Så pass att Nicklas Lidström, som jobbar för Detroit Red Wings, så sent som i december valde att hylla 20-åringen.



– Han är i en bra situation där han är nu, här i Leksand. Som jag sa får han spela mycket och får förtroende. Det känns väldigt lovande, sade Lidström då till hockeysverige.se.



Nu meddelar SHL-klubben att man förlängt backens avtal över de två kommande säsongerna.



– Anton har tagit stora steg denna säsong och det finns fortsatt ännu mer att hämta. Därför är vi väldigt glada att vi får fortsätta utveckla honom här i Leksands IF, säger sportchefen Thomas Johansson i samband med torsdagens match mot Örebro.

Tingad av Detroit: ”Otroligt roligt att stanna kvar här”

Anton Johansson valdes av Detroit i fjärde rundan av NHL-draften 2022. Han har sedan dess både spelat JVM och hunnit nå 98 grundseriematcher i SHL.



– Det känns otroligt roligt att stanna kvar här i Leksand, både som klubb och samhälle. Leksand har blivit hemma för mig och jag trivs otroligt bra såväl i som utanför Tegera Arena. Jag är helt säker på att min utveckling kommer fortsätta uppåt under kommande två säsonger, säger Anton Johansson.