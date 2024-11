Per Svensson har varit i Timrå sedan 2020.

Nu har han skrivit på ett nytt kontrakt som håller honom i klubben till och med säsongen 2027/28.

Timrå IK plockade in den hockeyallsvenska veteranen Per Svensson inför säsongen 2020/21. Den då 32-årige backen hade spelat i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan under hela karriären, bortsätt från två matcher i Kloten i Schweiz och lika många på lån i AIK 2014, då i SHL.

Så efter att Timrå under hans första säsong i klubben gick upp i SHL, har det blivit tre säsonger i SHL och nu är han inne på sin fjärde.

Kapanen om Per Svensson: “Det känns fantastiskt”

Men fler blir det. Nu har 36-åringen skrivit ett avtal som håller honom i klubben tills 2028. Det innebär att han är 39 år gammal när kontraktet går ut.

Veteranen är populär och högt aktad i Timrå. Det vittnar Kimmo Kapanen om.

– Hans rutin, engagemang och sätt att representera Timrå IK gör honom ovärderlig för oss. Det känns fantastiskt att vi kan fortsätta bygga laget med honom som en viktig pusselbit, säger han till klubbens hemsida.

Per Svensson, som spelat varje match för laget den här säsongen, uttrycker själv en stolthet över lagets utveckling.

– Timrå IK har blivit som ett andra hem för mig, och det känns otroligt inspirerande att få fortsätta vara en del av klubbens resa. Jag är stolt över vad vi har byggt tillsammans och ser fram emot att bidra till fler framgångar på isen och glädja våra fantastiska supportrar, säger han.