34 profiler tippar – så slutar Leksand-Brynäs

Ikväll är det dags för säsongens tredje GävleDala-derby i SHL. Hockeysverige.se har låtit inte mindre än drygt 30 hockeyprofiler tippa kvällens match och även plocka fram sin favorit till att bli matchvinnare.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Brynäs och Leksand var under slutet av 1960-talet i stort sett hela 70-talet ledande inom svensk hockey. Både på senior- och juniorsidan. Det var också under den här tiden båda lagen samlade på sig supportrar runt om i hela landet. Något som hållit i sig till fansen barn och barnbarn. I kväll möts lagen igen i ett vad som kallas GävleDala-derby. Den här kvällen i Tegera Arena.

Det senaste mötet lagen emellan i Dalarna vann Brynäs med 4-1. Leksand vann å andra sidan i Monitor ERP Arena med 2-3.



Så slutar Leksand – Brynäs – enligt profilerna

Fredrik Modin:

– 4-2 till Brynäs. Jakob Silfverberg matchvinnare.

Daniel Widing:

– Leksand – Brynäs 3-4. Christian Djoos matchvinnare.



Tomas Jonsson:

– 4-2 till Leksand. Oskar Lang blir matchvinnare.



Mikael Tellqvist:

– 5-1 till Brynäs. Jack Kopacka matchvinnare.

Jonas Andersson:

– Blir bortavinst även den här gången. (Första två mötena sedan Brynäs kom tillbaka till SHL har slutat med bortavinst). Brynäs vinner den här gången med 4-3 i overtime. Charles-Édouard D’Astous, som varit glödhet nu på slutet, avgör.



Thommy Abrahamsson:

– 4-3 till Leksand. Max Véronneau avgör.

Tommy Sjödin:

– 2-4. Anton Rödin matchvinnare.



Almen Bibic:

– 2-4 till Brynäs. Charles-Édouard D’Astous blir matchvinnare. Han har varit ruggigt het mot slutet och har både gjort mål och assist i senaste två matcherna.



Jonas Bergqvist:

– 3-2 till Leksand. Oskar Lang avgör.



Fredrik Söderström:

– 3-3. Sedan avgör Anton Rödin i overtime.



Tobias Forsberg:

– Leksand vinner 3-2. Matt Caito blir matchvinnare.



Jacob de la Rose:

– 4-2, Jon Knuts blir matchvinnare.



Mats Näslund:

– 5-2 Brynäs. Matchvinnare: Johan Larsson,

Göran Högosta:

– 4-3 till Leksand och matchvinnare blir Justin Kloos.



Pär Djoos:

– Brynäs vinner med 4-2. Matchvinnare blir 52 Kopacka.



Tobias Holm Karlberg:

– 3-3. Sedan avgör Max Véronneau i overtime.



Tommy Salo:

– Matchen slutar 3-3, går till straffar där Leksands målvakt blir hjälte.



Dusan Umicevic:

– Brynäs vinner med 5-1 Matchvinnare: Victor Söderström.



Tomas Montén:

– 3-4. Matchvinnare: Victor Söderström.

Stig Salming:

– 3-5. Anton Rödin blir matchvinnare för Brynäs.

Thomas Steen:

– Leksand vinner, 5-3.



Ivan Hansen:

– 4-3. Nummer 14 Oskar Lang matchvinnare.



Bengt Lundholm:

– 4-2 LIF, Matchvinnare: Kalle Östman.



Tomas Forslund:

– 3-3 full tid. Sen avgör Jon Knuts med ett skott i krysset



Jacob Blomqvist:

– 2-5. Rödin blir matchvinnare.



Jens Bergenström:

– 3-2 till Leksand. Lang sprättar in en puck i taken med 48 sek kvar inför en extatisk hemmapublik.

Mats Lusth:

– 4-5. Jakob Silfverberg matchvinnare.



Rasmus Kågström:

– Jag tror att det blir en jämn match som Brynäs vinner med 3–2 efter övertid. De har visat under säsongen att de på ett eller annat sätt hittar vägar att vinna.

– Matchvinnare blir Victor Söderström i förlängningen. Han är stekhet just nu.



Konrad Grönlund:

– Matchen slutar med en skrällseger för Leksand efter förlängning, 3-2. Tror att matchen blir jämn hela vägen. Leksand kommer inte bjuda Brynäs på någonting. Matchvinnare blir Oskar Lang som med ett slagskott smäller in pucken i nättaket. Målformen har inte varit jättebra senaste 5-6 veckorna, då han bara gjort mål i matchen mot Rögle 30/12. Men alla vet vad Lang har i sig.



Martin Jansson:

– Allt pekar på att Brynäs vinner. Att Leksand lånar ut Hannes Hellberg måste innebära att en sådan som Lucas Elvenes är tillbaka. Men frågan är om det räcker, jag tror inte det.

Matchvinnare: Jakob Silfverberg klev fram senast lagen möttes i Leksand och jag tror att han gör det igen. Är i riktigt bra form och leder Brynäs på ett fantastiskt sätt just nu.

Jakob Silfverberg pekas ut som matchvinnare. Foto: Bildbyrån.

Robin Olausson:

– Jag tror att det ska mycket till för att Leksand ska slå Brynäs just nu. Jag säger 5-2 till Brynäs. Bobby Trivigno blir tvåmålsskytt och den stora hjälten för Brynäs.



Ronnie Rönnkvist:

– 1-0 till Leksand efter att Mantas Armalis hittat samma form som för två säsonger sedan.



Måns Karlsson:

– Det är två lag som svajat spelmässigt på slutet. Brynäs har dock haft en förmåga att – trots det – få med sig poängen. Medan Leksand inte alls lyckats i samma utsträckning. Jag tror Brynäs kommer fokusera stenhårt på en tajt defensiv efter flera svaga defensiva insatser i rad. De vinner därför med 2-1. Jack Kopacka avgör, precis som i tisdags mot Linköping.



Per Svartvadet:

– 1-4. Vinst för Brynäs. Johan Larsson gör det matchvinnande målet.