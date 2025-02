17-åringen får chansen i Växjö: ”Har knappt sett det”

I höstas fick Morgan Anderberg göra sina första seniorframträdanden.

Nu får den 17-årige landslagsforwarden göra SHL-debut i Växjös möte med Rögle.

– En tvåvägscenter som inte gör ett felbeslut på isen, säger Mikael ”Daggen” Eriksson till hockeysverige.se.

Morgan Anderberg under en samling med U17-landslaget 2024. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

Victor Stjernborg, Sebastian Strandberg, Manuel Ågren, Joel Persson och Martin Lundberg saknas samtliga när Växjö kommer till spel mot Rögle under torsdagens SHL-omgång. Det gör att Jörgen Jönsson väljer att lyfta in 17-årige Morgan Anderberg för första gången i den svenska högstaserien.



Forwarden som gjort tre poäng på tio matcher med Småkronorna denna säsong, går in som extraforward.



– En tvåvägscenter som inte gör ett felbeslut på isen. Har knappt sett det ett under hela den här säsongen: Solid defensivt och har mer att ge offensivt. Det är vår bästa defensiva spelare och han gör jobbet varje match, sade klubbens utvecklingsansvarige Mikael ”Daggen” Eriksson till hockeysverige.se i januari.



Anderberg gjorde två CHL-matcher med Växjö tidigare i höstas. I J20 har han stått för 13 poäng (6+7) på 36 matcher.

Växjös lag mot Rögle