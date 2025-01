Ilskan efter domarknuffen: ”Rör henne inte”

SDE:s Julie Zwarthoed får tre matchers avstängning för ”Physical abuse of officials”.

Detta trots att hon, enligt spelaren själv, inte rört domaren.

”Detta syns tydligt på bilderna från händelsen”, skriver SDHL-forwarden i sitt försvar.

Julie Zwarthoed och situationen mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån och TV4.

Det var med 08:48 kvar av den tredje perioden mellan Skellefteå och SDE (24 januari) som ”ett gruff” uppstod nere i sarghörnet. Linjedomaren gick emellan och Julie Zwarthoed skrek till.



Nu har disciplinnämnden beslutat att den 30-åriga kaptenen ska stängas av i tre matcher för ”Physical abuse of officials”.



”Linjedomare Ottilia Classon går emellan spelarna för att sära på dem och avbryta gruffet. När gruffet lugnat ner sig utdelar vit 10 en kraftig knuff i bröstet med båda händerna på Ottilia, samtidigt som vit 10 säger ”you do not fucking touch me”.”, står det i anmälan.



Forwarden som gör sin tionde säsong i SDHL menar dock att hon inte rört domaren.



”För att skapa utrymme och komma därifrån trycker jag armarna framåt och nedåt. Den kvinnliga domaren backar då bakåt och jag säger ”dont fucking touch me” i stundens hetta. Jag vet att det var fel av mig att säga det till domaren. Hon gjorde sitt jobb och försökte hantera situationen. När hon tog upp det bad jag om ursäkt. Jag tar fullt ansvar för att mitt ordval var extremt opassande, däremot puttade jag henne inte kraftfullt i bröstet. Mina händer rör henne inte alls. Detta syns tydligt på bilderna från händelsen”, skriver Zwarthoed i sitt försvar.

”Framgår, om än inte helt tydligt…”

I disciplinnämndens beslut skriver man att spelaren gjort fel – även om det inte syns klart i TV-bilderna.



”Av filmsekvensen framgår, om än inte helt tydligt, att Julie Zwarthoed i brösthöjd rör båda sina händer mot linjedomaren. Även om det inte är helt tydligt att de träffar står flera domare i direkt närhet och tittar på situationen. Det finns enligt nämnden därför inte anledning att ifrågasätta domarens uppgifter i anmälan.”, skriver nämnden.



Att knuffen inte är särskilt hård anges som förmildrande i bestraffningen.