Stjärnans kaxiga svar: ”Tror Luleå är rädda”

Frölunda har en fin säsong bakom sig i SDHL där man slutade som tvåa.

Nu väntar slutspelet och Sofie Lundin tycker att de är ett stort hot mot regerande mästarna Luleå.

– De har inte riktigt haft någon som jagat dem på det sättet tidigare. Men vi är laget som ligger i hälarna, säger Lundin till GP.

Sofie Lundin har storspelat i Frölunda denna säsong. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Frölunda, som kom upp till SDHL inför säsongen 2023/2024 har i år spelat upp sig ordentligt. Klubben hamnade på en andra plats i tabellen bakom storfavoriten Luleå. Luleås damlag har tagit hem SM-guldet i sex raka säsonger, men nu tycker Frölunda att de är redo att hota regerande mästarna.



Även om Luleå toppar tabellen efter grundserien med sju poängs marginal ser Frölunda ut som en guldkandidat. Under säsongens fyra inbördes möten mellan Frölunda och Luleå har Göteborgslaget vunnit tre av fyra. Dessutom var det en förlust på övertid med en sekund kvar såg till att segern gick till Luleå.



– De har inte riktigt haft någon som jagat dem på det sättet tidigare. Men vi är laget som ligger i hälarna! Luleå är nog favoriten, men vi kan slå dem, säger Frölundacentern Sofie Lundin till Göteborgs-Posten.



Lundin är inne på sin bästa säsong i Frölunda. Under säsongen har hon stått för 34 poäng på sina 36 matcher. Den nu 25-årige forwarden anslöt sig till klubben från amerikanska Ohio State under förra säsongen.

Stort självförtroende i Frölunda

Nu ser Lundin ett historiskt SM-guld i Frölundas framtid. Frölunda har aldrig tagit sig förbi en semifinal i SDHL, men stjärnan har stora förhoppningar på denna säsongens trupp. Att behöva ta sig förbi favoriterna Luleå längre in i slutspelet kommer troligtvis vara nödvändigt. Detta ser Lundin dock som en genomförbar uppgift.



– Jag tror absolut att Luleå är rädda! Har man förlorat tre matcher under säsongen emot oss så borde man vara rädd, säger hon till tidningen.



Närmast väntar kvartsfinalen mot tabellsjuan Linköping, vilket enligt Lundin inte borde vara någon större utmaning. Hon berättar att laget har det som mål att ta tre raka segrar mot Linköping för att sedan kunna vila inför semifinalen.



Mot Linköping har Frölunda också tagit tre av fyra vinster i inbördes möten. Segrarna där kom dock med stora målmässiga övertag. Målskillnaden i de fyra matcherna mot LHC är 17-6, vilket är starka papper att ha mig sig in i kvartsfinalen.