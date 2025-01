Tvingas sluta – efter hjärnskakningen: ”Tufft beslut”

Brynäs IFs Josefine Jakobsen anslöt till klubben inför förra säsongen.

Däremot blev det inte många matcher i Brynäströjan då hon drabbades av en hjärnskakning.

— Det kommer svida länge att jag inte fick representera Brynäs mer än tre matcher, säger Jakobsen till klubbens egen hemsida.

Josefine Jakobsen fick bara spela tre matcher i Brynäs. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Josefine Jakobsen hade redan en framgångsrik karriär bakom sig när hon anslöt till Brynäs. Jakobsen spelade för Djurgården i åtta säsonger. Hon satte ett stort avtryck i Djurgården med näst mest spelade matcher i klubbens historia och ett vunnet SM-guld. Jakobsen bytte till Brynäs med förhoppningen av att bygga vidare på sin framgång i en ny klubb.



Detta blev tyvärr inte ett faktum då Jakobsen åkte på en hjärnskakning och varit borta från spel under en längre tid. Nu kommer beskedet att 33-åringen blir tvungen att avsluta karriären.



— Det var ett tufft beslut att ta men rätt beslut. Just nu är det otroligt jobbigt, jag känner mig inte alls klar med hockeyn. Även fast jag har haft min egen personliga kamp så har jag trivts jättebra i föreningen sen dag en och Brynäs IF gav mig en nytändning i karriären, säger Jakobsen till klubbens egen hemsida.



Jakobsen berättar att det svider att hon enbart kunde spela tre matcher i Brynäs. Jakobsen har ändå gjort skillnad i klubben men framför allt i SDHL som helhet. Detta i och med hennes stora erfarenhet och ledaregenskaper. Totalt har Jakobsen spelat tretton år i SDHL/Riksserien där hon gjort 158 mål och 185 assist. Detta innebär att hon har stått för 343 poäng på 310 matcher.

”Har en enorm respekt”

Sportchefen för Brynäs damlag Erika Grahm uttalar sig om det tråkiga beskedet. Hon tycker att det är väldigt synd att Jakobsen behöver avsluta karriären, men har full förståelse för beslutet.



— Jag har en enorm respekt för henne som hockeyspelare och hennes karriär då jag mött henne under alla år och hon är en av de mest spelskickliga spelare vi sett i SDHL. Tråkigt att vi inte fick se mer av henne i Brynäströjan men hennes hälsa är allra viktigast, säger Grahm.



Även om detta beslut innebär att vi inte får se Jakobsen på isen igen, menar Grahm att Jakobsen kommer få en annan roll i Brynäs. Grahm beskriver forwarden som en spelare med en stor hockeykunskap som dessutom är en utbildad tränare. I och med detta tror Grahm att Brynäs kommer ha stor nytta av Jakobsen utanför isen.