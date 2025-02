Redo för SDHL: ”Vi kan vända det här”

Färjestad har ryggen mot väggen i kvalet mot Leksand.

Den spelande sportchefen Emma Murén är alltjämt övertygad om att laget har vad som krävs för att få dalalaget på fall.

– Jag har en otroligt bra känsla i kroppen, vilket hela truppen har, att vi kan vända det här, säger hon till hockeysverige.se.

Emma Murén ska hjälpa Färjestad till SDHL. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Färjestad hårdsatsar för att ta sig till SDHL.

Man har bland annat plockat in Johan Fransson som tränare. Karlstadstjejerna har också tagit sig hela vägen fram till en avgörande matchserie mot Leksand om vilket av lagen som kommande säsong kommer spela i SDHL.

En av lagets mest rutinerade spelare är tidigare OS- och VM-spelaren Emma Murén, som dessutom är klubbens sportchef på damsidan.

– Färjestads satsning på damhockeyn går jättemycket framåt. Det finns inget annat än att vi vill till högsta serien, säger 27-åringen till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan jag kom till klubben har damsatsningen utvecklats jättemycket. Nästan som dag och natt. Det känns som vi idag har en helt annan plan och att det hänt otroligt mycket på damsidan. Det märker man inte minst på hur truppen ser ut nu jämfört med för tre år sedan.

Färjestad har inte haft en allt för tuff resa genom seriespelet och Emma Murén är till viss del kritisk till hur seriesystemet är uppbyggt idag.

– Handen på hjärtat tycker jag inte att vi ska spela matcherna som vi gjort med det här laget under säsongen. Det har varit alldeles för lätt och vi har inte fått den matchningen vi vill ha.

– Utifrån hur säsongen ändå har varit tycker jag att vi gjort det väldigt bra. Vi har inte gått ut till matcherna och bara vunnit utan också haft en plan med matcherna. Vad vi ska göra och fokusera på. Det har ändå gett oss lite att kunna fokusera på olika delar och inte bara på att gå ut och vinna matcherna.

Johan Fransson leder Färjestads damsatsning från tränarbänken. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vill utöka SDHL: ”Ingen tvekan”

Du som spelat i SDHL upplever du att topplagen i NDHL har närmat sig SDHL-lagen?

– Ja, det tycker jag absolut. Det är i alla fall tre, fyra lag som närmar sig mer och mer. Samtidigt är det fortfarande ett stort steg upp.

Är det dags att börja titta på om SDHL ska utökas med två lag?

– Ja, till 100 procent. Ingen tvekan.

Om du ser till den här säsongen, vad är det som tagit er till ett avgörande mot Leksand?

– Framför allt tuppen vi har, att vi har en väldigt bra grupp med människor. Jag har faktiskt aldrig varit i ett lag där det är så genuint. Vi har så jäkla roligt tillsammans och alla strävar mot samma mål.

– Jag tror att det är mycket sådant det handlar, men även att vi fått in Johan Fransson till den här säsongen. Han har gjort ett otroligt avtryck.

Johan Fransson kom till Färjestad närmast efter att tränat Falun under förra säsongen, men också med meriter från både OS och VM som spelare.

– Han har verkligen kommit in med, vilket vi ville ha, en kill-hockeymetalitet. Att det inte duger att bara vara där utan det är tävling varje träning och alla ska verkligen göra sitt bästa varje dag.

– Dessutom är han så väldigt hockeysmart också. Han har också fått ut det, tillsammans Jennifer (Axelsson assisterande tränare). Johan och Jennifer kompletterar varandra väldigt bra. Båda är också väldigt tydliga och nått ut till laget med vad dom vill.

– Johan kan vara jätteseriös, men det går också att skämta med honom, vilket jag tror är viktigt.

Emma Murén har meriter från VM- och OS-spel med Damkronorna. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Behöver vända underläge: ”Otroligt bra känsla i kroppen”

Igår inleddes kvalet med att Färjestad förlorade hemma mot Leksand med 0–1 efter förlängning.

– Jag tycker faktiskt att vi har Leksand och spelar bättre än dom under 50 minuter. Det känns som vi inte ger deras spelare någon tid alls och jag är så otroligt stolt över hur laget gick ut och inte visade någon respekt alls.

– Vi har några chanser, men får inte in pucken. Det är också vad som räknas, att man måste få in ett mål mer än motståndarna.

Hur går då tankarna inför att åka till Leksand på lördag för rond två?

– Vi är supertaggade. Nu vet vi hur Leksand är och vad för sorts tempo dom spelar i eftersom vi inte stött på det tidigare under säsongen.

– Jag har en otroligt bra känsla i kroppen, vilket hela truppen har, att vi kan vända det här.

Vad krävs det av er då?

– Framför allt att vi fortsätter spela som igår. Mer skott och då tror jag det kommer rulla in någon puck.

Är Färjestad redo för SDHL?

– Absolut. Det finns det planer för, avslutar Emma Murén.