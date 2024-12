Djurgårdens kross: Fem mål (!) – på 18 minuter

Linköping inledde målskyttet med 1-0 i andra.

Sen vände Djurgården SDHL-mötet och vann med 5-1.

Tereza Pistekova och Tereza Plosova. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Torsdagens SDHL-möte mellan Djurgården och Linköping bjöd på en händelserik avslutning.



Det var först 9.49 in i andra perioden som bortalaget hade tagit ledningen genom Sara Hjalmarsson, men i den tredje perioden var det Djurgården som var vassast, minst sagt. Laget vann perioden med hela 5-0 och matchen med 5-1 – efter fem mål på 18 minuter.



Tereza Plosova gjorde två mål för Djurgården och två målgivande passningar och Tereza Pistekova stod för ett mål och två assists.



Djurgården ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen, medan Linköping ligger på sjunde plats. Ett fint lyft i tabellen för Djurgården som så sent som den 4 december låg på åttonde plats.



Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.



Söndag 8 december 12.00 möts lagen igen, i Saab Arena.