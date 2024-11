Avgjorde – med bruten tumme: “Klippte gipset”

I fredagsmötet med Frölunda bröt Saga Tynell Nissas tummen.

Två dagar senare var det just 25-åringen som avgjorde för Leksand.

– Hon klippte gipset i morse och bestämde för att köra, säger tränare Joakim Engström till Falu-Kuriren.

Saga Tynell Nissas.

Det blev en minst sagt oväntad hjälte när Leksand säkrade 4–2-segern mot HV71 under söndagen.



Bara två dagar tidigare hade nämligen Saga Tynell Nissas (som skickade in 4–2), brutit tummen i Göteborg. Men med SDHL-kontraktet på spel denna säsong, spelade det inte någon roll för 25-åringen.



– Hon spelade med en fraktur i tummen. Vi hade räknat bort henne efter akutbesöket i fredags när hon kom tillbaka till hotellet med tummen i gips. Men hon klippte gipset i morse och bestämde för att köra, säger tränare Joakim Engström till Falu-Kuriren och fortsätter:

– Någonstans blir det väldigt talande, hon har visat alla att ”nu kör vi” och det smittar av sig. Det är ingen som viker ner sig.

Jagar HV71 och Skellefteå

Segern var Leksands andra sedan 22 september och fjärde för säsongen. HV71, vars hopp försvann med Tynell Nissas mål, ligger nu fyra poäng över Leksand och jumboplatsen. Skellefteå ligger på säker mark, tio poäng före Leksand och sex före HV71.



– Vi visar tendenser att vara på rätt väg, men vi känner oss inte helt färdiga med den punkten ännu (målskyttet). Vi blir bättre och bättre på det, säger Leksands Engström till Falu-Kuriren.