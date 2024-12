Ryktades till SHL – flyttar till Ryssland

Richard Pánik har kopplats ihop med en flytt till SHL under hösten.

Men nu står det klart att slovaken nobbar Sverige – och i stället skriver på för ryska Lokomotiv Jaroslavl i KHL.

Richard Pánik väljer att flytta till Ryssland. Foto: Andrea Branca/Just Pictures/Alamy

Under hösten har den slovakiske forwarden Richard Pánik kopplats ihop med en flytt till SHL.

Först har han uppgetts ha blivit bjuden till Rögle och HV71 i början av säsongen. Men för tre veckor sedan kom sedan Hockeynews med uppgifter om att Pánik var aktuell för en flytt till MoDo då klubben var intresserade av 33-åringen.

Men så blir det inte.

Under måndagen står det nämligen klart att Richard Pánik väljer bort en flytt till Sverige och SHL. I stället är slovaken klar för en flytt till Ryssland. Han har då skrivit på ett kontrakt som gäller för resten av årets säsong med KHL-klubben Lokomotiv Jaroslavl.

Tidigare i sin karriär har Pánik spelat över 500 NHL-matcher under tio säsonger. Han draftades i andrarundan av Tampa Bay Lightning i NHL-draften 2009 och NHL-debuterade sedan under säsongen 2012/13. Han har sedan också spelat för Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks, Arizona Coyotes, Washington Capitals, Detroit Red Wings och New York Islanders.

Pánik lämnade dock Nordamerika 2022 och har därefter spelat i Schweiz, Tjeckien samt hemma i Slovakien. Men nu väntar spel i ryska KHL för veteranen.