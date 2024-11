Mario Kempes klubbval: “Hade en stark önskan”

Mario Kempe har till slut hittat en klubb 2024/25.

Åtta månader efter senaste matchen presenteras 36-åringen – Rikard Grönborgs klubb.

– Han hade en stark önskan att komma specifikt till Tappara, säger sportchefen Antti Tuomenoksa på klubbens hemsida.

Mario Kempe och Rikard Grönborg. Foto: Bildbyrån (montage).

Under uppmärksammade former lämnade Mario Kempe SHL och Luleå vid årsskiftet. Det blev sedan 13 matcher i Lugano innan han återigen fick börja leta efter ett nytt uppdrag.



Nu har Rikard Grönborgs Tappara presenterat den NHL-meriterade svensken – åtta månader efter sista matchen.



– Mario Kempe är en mycket erfaren och mångsidig forward som har spelat i världens tuffaste hockeyligor. Han hade en stark önskan att komma specifikt till Tappara och vi tror att vi kommer att få stor nytta av honom i vårt lag, säger sportchefen Antti Tuomenoksa på klubbens hemsida.



Kontraktet är skrivet över resterande del av säsongen 2024/25, men innehåller även en prov-period fram till 31 december.



Så sent som i november representerade Kempe Tre Kronor i Euro Hockey Tour. Detta efter en stark start på 23/24 i Luleå. Utöver landslagsmeriterna har han erfarenhet från spel i SHL, KHL, NHL, och nu senast, Schweiz. Detta blir fösta gången han representerar en klubb i finska Liiga.