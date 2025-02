Tidigare Leksandsmålvakten släpps – klubblös igen

Kasimir Kaskisuo är återigen klubblös.

Den tidigare Leksandsmålvakten har släppts av ECHL-laget Norfolk Admirals.

Kasimir Kaskisuo. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Sedan Kasimir Kaskisuo lämnade Leksand 2023 har han haft svårt att få fäste i en klubb under längre tid. Nu, efter två matcher med ECHL-laget Norfolk Admirals, är han återigen klubblös. Detta i och med att han passerat waivers och fått kontraktet brutet.



Den tidigare SHL-målvakten skrev på för Norfolk i början av januari efter att han letat ett uppdrag sedan slutet på 2023/24. Han hade dessförinnan gått klubblös in i december 2023 trots att han fått visa upp sig på Boston Bruins träningsläger under hösten. Den vändan blev det till slut 13 AHL-matcher med Laval Rocket.



Nu återstår frågan, vad händer härnäst?



Kaskisuo imponerade stort i Leksand under sin första säsong 2022/23, men blev sedan utkonkurrerad av Mantas Armalis.