Svensken skadad i natt – sänktes av superstjärnan

Marcus Johansson tvingades lämna Minnesotas förlustmatch mot Edmonton i natt.

Detta efter att han sänkts med en armbågstackling av Connor McDavid i den andra perioden.

Det var i slutet av den andra perioden som Minnesota Wilds svenske Marcus Johansson tvingades utgå från nattens hemmamatch mot Edmonton Oilers efter att ha sänkts av bortalagets superstjärna Connor McDavid.

Situationen inträffade efter att McDavid lagt en droppassning till lagkamraten Leon Draisaitl, samtidigt som hans armbåge träffade i ansiktet på den svenske Wild-forwarden när denne ändrade åkriktning mot Draisaitl. McDavid klarade sig emellertid utan en utvisning, då domaren menade att slog sig själv med sin egen klubba, enligt The Athletic.

– Det är skitsnack. Vad tror du händer om Marcus Foligno eller Ryan Hartman skulle göra det där? Jag förstår att domarna har ett tufft jobb, men det där är skitsnack. Jag bryr mig inte om att han är världens bästa spelare, säger Wild-backen Jake Middleton till sajten.

Connor McDavid got away with an elbow on Marcus Johansson 😳😬 pic.twitter.com/4ylOTxlwWz