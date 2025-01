Domarprofilerna väljs in i Hall of Fame

Christer Lärking och Thomas ”Kuben” Andersson väljs in i svensk ishockeys Hockey Hall of Fame.

De rutinerade domarprofilerna blir nummer 142 och 143 på den ärofyllda listan med legendarer.

– ”Kuben” en av våra mest respekterade domare. Inte minst för att han kunde spelarnas ”språk”, skriver Invalskommittén.

Thomas ”Kuben” Andersson och Christer Lärking. Foto: Bildbyrån (montage).

I samband med Tre Kronors match mot Tjeckien torsdagen den 6 februari 2025 kommer både Christer Lärking och Thomas ”Kuben” Andersson att hyllas i Avicii Arena. De båda domarprofilerna kommer då att väljas in i svensk ishockeys Hockey Hall of Fame.



”En av våra mest rutinerade – och mesta – domare. I 30 år skipade Christer Lärking rättvisa på rinkar världen runt. 11 är som linjedomare, 19 som huvuddomare i högsta ligan. 931 elitmatcher i Sverige, lägg till detta 117 internationella uppdrag. En höjdare var förstås öppningsmatchen vid VM i Tyskland inför 77 000 åskådare, dessutom JVM-final med mera, med mera.”, skriver Invalskommittén i ett pressmeddelande under torsdagen.



”Fyra guldpipor har det blivit för Thomas Andersson, vår meste domare i högsta serien genom tiderna med 1 104 matcher. Han blev en av två första proffsdomare i landet och har dömt A-VM, JVM och OS i Turin. Dessutom flertalet SM-finaler.”, fortsätter man sedan om ”Kuben”.



Prisutdelningen sker under Beijer Hockey Games – av Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson och Invalskommittén Hockey Hall of Fames ordförande Peter Forsberg.



Läs mer om beslutet och svensk ishockeys Hockey Hall of Fame här.