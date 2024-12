Kopplas samman med storklubben: “Smickrande”

Flytten till Åbo var precis vad Max Lindroth behövde.

Nu har den svenske backens succé i TPS resulterat i intresse från schweiziska klubbar – däribland storklubben Davos.

– Vad ska jag säga? Det är klart att det är smickrande, säger Lindroth till hockeysverige.se.

Max Lindroth gör stor succé i finska TPS den här säsongen. Foto: Imago

Flytten till Finland har inneburit en slags offensiv upprättelse för Max Lindroth.

Under sina år i Linköping, Färjestad och Frölunda spelade backen allt som oftast begränsade minuter i en mer defensivt präglad roll. I Åbo-klubben TPS har Lindroth fått chansen att visa upp sina offensiva kvaliteter på blålinjen – och tagit den. Efter avskedet från Frölunda i januari avslutade 28-åringen förra säsongen med att göra 13 poäng på lika många grundseriematcher och den här säsongen ligger han på en andraplats i backarnas poängliga med sina 28 poäng på 31 matcher.

– För egen del har det varit en bra säsong. Det har rullat på och jag har lyckats hålla en jämn nivå utan några större dalar. Jag har siktat på att hålla en hög jämnhet över tid, så det har börjat bra under första halvan. Men det är en halv säsong kvar och för oss som lag är det sjukt viktiga matcher kvar.

– Vi har blandat och gett alldeles för mycket och jag tycker att vi har ett lag som är mycket bättre än vad vi visat i tabellen. Ibland har det nästan varit så att vi varit skitbra under fredagen för att sedan vara klappkassa under lördagen. Det håller inte i längden, säger Lindroth till hockeysverige.se.

“Allt jag rörde blev till guld”

Lindroth rivstartade säsongen med att göra tolv poäng på de åtta inledande matcherna. I slutet av september skrev han även in sig i historieböckerna, då han blev den första backen någonsin i Liigas historia att göra hattrick två matcher i rad.

– Sådana där superkvällar händer inte jätteofta, men när de väl gör det så tar man så klart emot dem med öppna armar. Det var helt sjukt, egentligen. Det var två matcher där precis allting fungerade. Allt jag rörde till blev till guld kändes det som. Det är väl inte varje dag man har den känslan.

28-åringen har fått ett väldigt stort förtroende på TPS blålinje den här säsongen och snittar 23 minuter och 22 sekunders istid per match. Det är den högsta noteringen i hela Liiga. Just speltiden och förtroendet från lagledningen i Åbo-klubben lyfter Lindroth fram som en av de absolut största faktorerna till hans succé.

– Jag vet vilka förväntningar som finns på mig och att jag då får förutsättningarna att kunna leverera det är jätteviktigt. Det är alltid enklare att spela när man vet att man har det förtroendet som jag har fått här i TPS. De har verkligen visat att de tror på mig redan från dag ett. Då vill jag göra det absolut bästa av situationen. Det känns bra att jag har gjort det hittills, i alla fall, säger Lindroth.

Max Lindroth ligger tvåa i backarnas poängliga i Liiga. Foto: Imago

Defensivare roll i SHL

För de som följde Lindroths framfart i SHL kommer kanske hans poängexplosion i Finland något överraskande. Under sina år i Linköping, Färjestad och Frölunda gjorde han sig knappast känd som någon offensiv back, där hans poängbästa säsong kom säsongen 2020/21 då han producerade tolv poäng på 51 matcher i Linköping.

Den något öppnare och mer offensiva hockeyn i Finland passar uppenbarligen Lindroth bra, men om den passar honom bättre än den hockey som spelas hemma i SHL är svårt att säga, menar han.

– I SHL hade jag en defensiv roll och var nöjd med det, men jag visste hela tiden att det fanns mer offensiv hockey i mig. Det är samtidigt svårt att få fram den biten när man vet att man har en defensiv roll som innebär att man lägger all sin energi på att göra ett bra jobb i egen zon. Här i Finland får jag mycket mer zonstarter i anfallszonen och sätts i mer offensiva situationer, så det är klart att det hjälper när man sätts i bättre situationer.

– Sedan klagar jag inte för fem öre på den rollen jag hade i SHL. Det var grymt lärorikt och en sjukt bra erfarenhet. Tack vare den tiden kan jag definitivt kategorisera mig själv som en bra tvåvägsback som klarar av bägge delarna av spelet.

Kopplas samman med klassikerklubben

Lindroth själv är nödvändigtvis inte förvånad över den offensiva leveransen som kommit med förtroendet i TPS.

– Jag har alltid vetat att jag har mycket offensivt i mig och alltid trott på mig själv, så anledningen till att jag flyttade hit till Finland var för att testa vingarna i en annan miljö. Det var grymt kul att få visa att jag är en bra offensiv back när jag kom hit förra året och att jag kan leverera på hög nivå, säger Lindroth till hockeysverige.se.

Max Lindroth hade en mer defensiv roll under sin tid i SHL. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Succén i Finland har inte heller gått klubbarna ute i Europa obemärkt förbi.

Förra veckan rapporterade Expressen att klubbar i Schweiz börjat visa sitt intresse för den svenske backens tjänster inför nästa säsong. Bland klubbarna nämns klassikerklubben Davos, där svenskarna Simon Ryfors, Joakim Nordström, och Klas Dahlbeck i dag är hemmahörande. I laget återfinns även tidigare SHL-stjärnor som Julius Honka och Adam Tambellini.

– Jag hörde det. Vad ska jag säga? Det är klart att det är smickrande. Det har gått bra för mig här i Finland och det är roligt. Samtidigt vet jag att detta är ett tråkigt svar, men det är 30 matcher kvar av säsongen här i Finland. Då går det inte tänka på vad man ska göra om sex månader. Det känns bara onaturligt. Jag lägger allt mitt fokus och engagemang på att ta TPS uppåt i tabellen. Agenten får sköta biten runtomkring, säger Lindroth.

“Hade inga som helst planer på att åka tillbaka till Sverige”

I somras valde Lindroth att förlänga sitt kontrakt med TPS med ett år. Att återvända till Sverige var då inget alternativ för backen.

– Jag ska vara helt ärlig: jag hade inga som helst planer på att åka tillbaka till Sverige. Ett utlandsäventyr var precis vad jag behövde och min tanke var hela tiden att stanna i Finland och i TPS. Det var ganska givet för mig, i och med att jag fick en väldigt bra roll här. Jag kände att det fanns något att bygga vidare på.

– Jag kände verkligen att det här är en miljö där jag kan fortsätta ta stora steg. TPS och Liiga är ett bra grymt bra ställe att fortsätta utvecklas på. Det kändes helt rätt att komma tillbaka hit. När jag nu sitter här med halva säsongen spelad så känner jag verkligen att det går enligt plan för egen del.