Erik Karlssons svar – stänger inte dörren för en trejd

Erik Karlsson uppges kunna vara på väg bort från Pittsburgh Penguins.

Nu öppnar Karlsson själv för en eventuell trejd ifall Pittsburgh missar slutspel.

– Det är en fråga som ligger i luften just nu, säger stjärnbacken.

Kan Erik Karlsson byta klubb under säsongen? Foto: George Walker IV/AP Photo/Alamy

Det var i november som The Athletic kom med uppgifter gällande att Pittsburgh Penguins skulle vilja trejda bort Erik Karlsson vid en eventuell ombyggnation.

Därefter har dock stjärnbacken ryckt upp sig och höjt sitt spel avsevärt efter en tyngre start på säsongen. Samtidigt är också Pittsburgh med i racet för en slutspelsplats då de ligger på samma poäng som Columbus Bluer Jackets som i skrivande stund innehar den sista wild card-platsen i öst.

För 34-årige Erik Karlsson finns det bara ett enda fokus, och det är att vinna Stanley Cup. Oavsett om det är med Pittsburgh Penguins eller inte.

– Jag har noll, medan några killar här inne har tre titlar, säger Karlsson enligt nhl.com.

Erik Karlsson om en möjlig trejd: ”Jag vet inte”

Erik Karlssons namn har dykt upp i trejdrykten under säsongen men hittills har det varit svårt att få till en affär. Det har varit svalt intresse för svensken då lag sannolikt avskräcks på grund av hans maffiga kontrakt då han är den bäst betalda backen i NHL.

Men Karlsson själv stänger inte dörren för en eventuell trejd utmanar menar att det kanske skulle kunna bli aktuellt för att få en chans att vinna Stanley Cup ifall Pittsburgh missar slutspel.

– Det är en fråga som ligger i luften just nu. Det finns vissa saker som jag kan kontrollera men även några saker som jag inte kan styra. Jag vet inte alls hur läget ser ut just nu. Jag är bara fokuserad på att vi ska ta oss till slutspel för jag vet att vi har chansen. Om vi tar oss till slutspel tror jag också att vi har chansen att göra mer än vad vi kan göra under grundserien, säger Erik Karlsson.

Hittills under säsongen har Karlsson gjort 31 poäng på 43 matcher i Penguins.