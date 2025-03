Backlöftets galna milstolpe: Först sedan Bobby Orr

Innan söndagen var Bobby Orr den enda back som gjort 30 mål eller fler i flera OHL-säsonger.

Sedan klev Calgary Flames storlöfte Zayne Parekh fram och nådde den mäktiga milstolpen.

33 mål och 96 poäng 2023/24. 30 mål och 96 poäng 2024/25.



Under söndagens OHL-matcher visade 19-årige Zayne Parekh varför han valdes som spelare nummer nio i första rundan av NHL-draften 2024. Den kanadensiske backen stod för sin andra raka match med fyra poäng för sitt Saginaw Spirit – och nådde milstolpen 30 fullträffar. Matchen slutade 8–3 och efteråt handlade mycket om hur han nu gjort något som endast Bobby Orr lyckats med i ligan.



Zayne Parekh stod nämligen för över 30 mål redan under sin andra OHL-säsong och är därmed den andra backen någonsin att nå 30-vallen under flera säsonger – efter just Bobby Orr.

Parekh är född i Nobleton, Ontario, och gjorde sin första säsong i den kanadensiska juniorligan, OHL, redan 2022/23. Han var redan då nio mål ifrån 30-strecket, vilket innebär att han nu gjort totalt 84 mål över sina 171 matcher i ligan. En siffra som även är snubblande nära ännu ett Bobby Orr-rekord. Detta då legendaren är den enda backen att göra över 100 mål i sin OHL-karriär.



Organisationen som valde Parekh i NHL-draften förra sommaren var Calgary Flames. Där har även storlöftet skrivit på ett treårigt rookie-kontrakt som just nu sträcker sig till 2027.



Parekh spelade Hlinka Gretzky Cup med Kanada under förra säsongen, men har endast gjort sju matcher med landets U17 tidigare i sin karriär. Det finns alltså inget JVM på meritlistan. Detta då han kapades från laget inför turneringen. Nästa år finns det därmed en chans att han debuterar för Kanada i mästerskapet.

Zayne Parekh makes history 👏



The @NHLFlames prospect recorded his 30th goal of the season in the @SpiritHockey's contest against North Bay and joins Bobby Orr to become just the second defenceman in #OHL/OHA history with multiple 30-goal seasons! pic.twitter.com/JnCo1dyLjo