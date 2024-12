Glädjebeskedet: Svensken tillbaka på is

Edmonton Oilers svenske forward Viktor Arvidsson har varit skadad den senaste månaden.

Nu är den svenske forwarden tillbaka på is.

Viktor Arvidsson. Foto: Bob Frid/USA TODAY Sports/Bildbyrån

The Athletic-reportern Daniel Nugent-Bowman rapporterar via ett inlägg på X att den svenske Four Nations-forwarden Viktor Arvidsson är tillbaka och tränar på is efter skadan som hittills hållit honom borta från spel i nära en månads tid. Till Nugent-Bowman säger Edmonton Oilers tränare Kris Knoblauch att förhoppningen är att svensken ska börja träna med laget under veckan.

Arvidsson placerades på skadelistan för två och en halv vecka sedan efter att dessförinnan saknats i Oilers laguppställning i fem matcher i följd.

Den 31-årige forwarden skrev på för Edmonton som free agent i somras, då han tecknade ett tvåårskontrakt värt totalt åtta miljoner dollar. På sina 16 inledande matcher har Arvidsson noterats för fem poäng (2+3).

Edmonton-forwarden var förra veckan en av 13 forwards som tog plats i Tre Kronors trupp till Four Nations-turneringen i februari. Han har tidigare spelat ett VM med Tre Kronor, då han fanns med i guldlaget 2018.