Adam Boqvist, 25, fick lämna Florida Panthers i vintras.

Men nya klubben New York Islanders är nöjda med svenskens vår.

Därmed får han nu ett nytt flerårskontrakt, rapporterar flera källor i USA.

Florida Panthers satte Adam Boqvist som waiver den sista januari i år och därmed splittrades brödraparet Adam och Jesper. Under hösten spelade duon tillsammans i NHL:s mästarlag.

I stället valde klassikerlaget New York Islanders att plocka upp honom och signa med spelaren. På 17 matcher gjorde han åtta poäng (2+6) och spelade 14 minuter per match under våren för laget som missade slutspel.

Nu ser det ut som att han belönas och blir kvar i New York.

Trots att svensken nyligen bytt agent rapporterar både NHL-insidern Elliotte Friedman och sajten TheHockeyNews.com att en förlängning är nära.

Väntas få ökad lön

Enligt den sistnämnda källan kan han få ett kontrakt på två till tre år värt över tio miljoner kronor per säsong. En liten ökning från sitt tidigare kontrakt, rapporterar dem.

Adam Boqvist, 25, har i svensk hockey spelat så lite som 22 seniormatcher. Detta för Brynäs i SHL och Almtuna i Hockeyallsvenskan. Men anledningen är att han i tidig ålder valde att flytta över till Nordamerika.

Därefter har han varit i USA och Kanada ända sedan 2018. Svensken har spelat för London Knights (OHL), Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Florida Panthers och nu New York Islanders.

Totalt har det blivit 244 NHL-matcher och 15 i AHL genom åren i USA och Kanada där han även hann med en sejour i juniorligan OHL.