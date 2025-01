Målvakten placeras på waivers efter tunga tiden

Tristan Jarry har haft en mycket tung säsong i Pittsburgh Penguins.

Nu meddelar klubben att målvakten placeras på waivers.

Tristan Jarry har haft en tuff säsong i Pittsburgh. Foto: Adam Hunger/AP Photo/Alamy

Han kom fram i Pittsburgh Penguins sedan Marc-André Fleury fått lämna klubben efter Stanley Cup-vinsten 2017 och fick sitt stora genombrott säsongen 2019/20. Men nu håller Tristan Jarry på att tappa sin status i Penguins, åtta säsonger efter att han gjorde sitt inträde i NHL.

Under ett par säsonger var Jarry given förstemålvakt för Pittsburgh och han var topp tio i NHL:s målvaktsliga både säsongen 2019/20 samt säsongen 2021/22. Det ledde till att parterna, 2023, kom överens om ett nytt femårskontrakt värt 5,375 miljoner dollar per säsong vilket gör honom till en av de bäst betalda målvakterna i NHL.

Men sedan har det gått tyngre för 29-åringen som har haft en mardrömssäsong i år. På 22 matcher har Jarry 88,6 i räddningsprocent samt 3,32 insläppta mål per match. Kanadensaren har då bara vunnit åtta av sina 22 matcher för svaga 36 i vinstprocent.

Pittsburgh Penguins sätter upp Tristan Jarry på waivers

Det har tidigare uppgetts att Pittsburgh försöker trejda bort målvakten men att det visar sig vara utmanande med tanke på burväktarens kontrakt. Nu väljer Penguins i stället en annan lösning.

Under onsdagskvällen bekräftar klubben nämligen själva att de placerar Tristan Jarry på waivers. Det innebär att alla 31 andra lag kan göra anspråk på målvakten över det kommande dygnet för att i sådana fall ta över kontraktet. Men om inget lag väljer att plocka upp Jarry kommer han att skickas ner till AHL för spel med farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Under sin karriär har Tristan Jarry spelat 279 NHL-matcher för Pittsburgh Penguins samt även spelat 146 matcher i AHL för klubbens farmarlag.