Trejdade storlöftet – plockar nu in ersättare

Florida Panthers trejdade Spencer Knight till Chicago Blackhawks. Nu har de regerande mästarna hittat sin ersättare i Vitek Vanecek.

Den tjeckiska målvakten ersätter Spencer Knight.

Foto: Szeto-Imagn Images

Spencer Knight är ett mycket spännande framtidsnamn som förra veckan trejdades till Chicago. Där 23-åringen också stod för en makalös debut där han räddade 41 av 42 skott i 5-1-segern mot Los Angeles Kings.

Knight draftades som nummer 13 för ett par år sedan och anses ha potential att vara en framtida stormålvakt.

Florida, som har en tydlig etta i Sergej Bobrovskij, valde dock att skicka löftet till Florida. Nu har de regerande mästarna också hittat sin ersättare.

För under onsdagen meddelade Panthers att de har trejdat till sig Vitek Vanecek från San José. Tjecken har där gjort 18 matcher under säsongen. Men precis som för laget har det gått tyngre och målvakten har bara vunnit tre matcher under säsongen. Det med en räddningsprocent på 88,2 och 3,89 insläppta mål per match.

Nu får 29-åringen chansen i ett av ligans bästa lag istället. Där han nu kommer att göra upp med Chris Driedger om andraspaden.

Vanecek har gjort 181 NHL-matcher och har även spelat för Washington och New Jersey. Åt andra hållet går forwarden Patrick Gilles. Den tjeckiska målvakten har ett utgående kontrakt som är värt 3,4 miljoner dollar per säsong.