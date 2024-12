Storlöftet NHL-debuterade i målfesten

För tre år sedan valdes Sebastian Cossa som första målvakt i NHL-draften av Detroit Red Wings.

I natt fick storlöftet göra sin NHL-debut när han kastades in i Detroits straffseger mot Buffalo.

– Allt gick väldigt fort, säger han.

Sebastian Cossa fick göra sin NHL-debut i natt. Foto: Adrian Kraus/AP Photo/Alamy

Efter att Ville Husso släppt in tre mål på sju skott i den första perioden mot Buffalo Sabres valde Detroit Red Wings tränare Derek Lalonde att göra en förändring mellan stolparna. När Red Wings kom ut till mittperioden gjorde man det med Husso på bänken, samtidigt som stortalangen Sebastian Cossa skrinnade in mellan stolparna för sin NHL-debut.

Cossa tackade för förtroendet genom att hjälpa Red Wings vända underläget till en 6–5-seger efter straffar. Cossa släppte in två mål på 14 skott i debuten.

– Allt gick väldigt fort. Jag försökte bara lugna ned mig och njuta av ögonblicket. Det var en riktigt häftig erfarenhet som jag definitivt inte kommer att glömma, säger Cossa till Fan Duel Sports Network Detroit.

Valdes före Jesper Wallstedt

Förhoppningarna på Cossa har varit stora ända sedan han draftades som 15:e spelare totalt i NHL-draften 2021 av Red Wings. Han var den första målvakten att väljas i den draften, fem val före svenske Jesper Wallstedt, men steget till den nordamerikanska proffshockeyn har varit prövande för målvaktstalangen. Under sitt första år i Red Wings organisation spenderade han merparten av säsongen i ECHL, innan han förra säsongen tog klivet up till AHL. Den här säsongen har Cossa, som fyllde 22 i november, visat framfötterna i farmarligan där han står noterad för en räddningsprocent på 92,5 procent samt ett snitt på 2,21 insläppta mål per match på 14 matcher.

I och med nattens debut blev Cossa den tredje målvakten från 2021 års NHL-draft att få debutera i NHL. Tidigare har både Jesper Wallstedt och Aleksei Kolosov (Philadelphia) fått förtroende mellan stolparna i NHL.

Lucas Raymond stod för ett mål och en assist i nattens straffseger, medan Erik Gustafsson och Simon Edvinsson stod för en assist vardera för Red Wings.

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 5–6 e. str (3–2, 2–1, 0–2, 0–0, 0–1)

Buffalo: Jason Zucker 2 (7), Zach Benson (4), Tage Thompson (15), Nicolas Aube-Kubel (1).

Detroit: Andrew Copp 2 (7), Alex DeBrincat (12), Lucas Raymond (11), Moritz Seider (3).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.