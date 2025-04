Så spelas Stanley Cup-slutspelet

Stanley Cup-slutspelet 2025 startar natten mot söndag, svensk tid. Här kommer information om hur första rundan av slutspelet i NHL spelas med spelschema och tider, samt information om hur slutspelet fungerar.

Aleksander Barkov och Florida Panthers vann Stanley Cup 2024. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Natten mot torsdagen lyckades Montréal Canadiens, som sista lag, kvalificera sig för Stanley Cup-slutspelet. Därmed står det klart vilka lag som ställs mot varandra i den första rundan av slutspelet.

Eastern Conference

Washington Capitals – Montréal Canadiens

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers

Western Conference

Winnipeg Jets – St. Louis Blues

Dallas Stars – Colorado Avalanche

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers

Spelschema: Första rundan av Stanley Cup-slutspelet

Eastern Conference

Toronto Maple Leafs mot Ottawa Senators

Match 1 i Toronto – Söndag 20 april – 01.00

Match 2 i Toronto – Tisdag 22 april – 01.30

Match 3 i Ottawa – Torsdag 24 april – 01.00

Match 4 i Ottawa – Lördag 26 april – 01.00

Match 5 i Toronto – Tisdag 29 april – bestäms senare

Match 6 i Ottawa – Torsdag 1 maj – bestäms senare

*Match 7 i Toronto – Lördag 3 maj – bestäms senare

Tampa Bay Lightning mot Florida Panthers

Match 1 i Tampa Bay – Tisdag 22 april – 02.30

Match 2 i Tampa Bay – Torsdag 24 april – 00.30

Match 3 i Florida – Lördag 26 april – 19.00

Match 4 i Florida – Måndag 28 april – bestäms senare

Match 5 i Tampa Bay – Onsdag 30 april – bestäms senare

Match 6 i Florida – Fredag 2 maj – bestäms senare

*Match 7 i Tampa Bay – Söndag 4 maj – bestäms senare

Washington Capitals mot Montreal Canadiens

Match 1 i Washington – Måndag 21 april – 01.00

Match 2 i Washington – Onsdag 23 april – 01.00

Match 3 i Montreal – Fredag 25 april – 01.00

Match 4 i Montreal – Söndag 27 april – 00.30

Match 5 i Washington- Onsdag 30 april – bestäms senare

Match 6 i Montreal – Fredag 2 maj – bestäms senare

*Match 7 i Washington – Söndag 4 maj – bestäms senare

Carolina Hurricanes mot New Jersey Devils

Match 1 i Carolina – Söndag 20 april – 21.00

Match 2 i – Carolina – Tisdag 22 april – 00.00

Match 3 i New Jersey – Fredag 25 april – 02.00

Match 4 i New Jersey – Söndag 27 april – 21.30

Match 5 i Carolina – Tisdag 29 april – bestäms senare

Match 6 i New Jersey – Fredag 2 maj – bestäms senare

*Match 7 i Carolina – Söndag 4 maj – bestäms senare

William Nylander och hans Toronto Maple Leafs ställs mot Ottawa Senators i första slutspelsrundan. Foto: Bildbyrån/Charles LeClaire.

Western Conference

Winnipeg Jets mot St. Louis Blues

Match 1 i Winnipeg – Lördag 19 april – 00.00

Match 2 i Winnipeg – Måndag 21 april – 01.30

Match 3 i St. Louis – Torsdag 24 april – 03.30

Match 4 i St. Louis – Söndag 27 april – 19.00

Match 5 i Winnipeg – Onsdag 30 april – bestäms senare

Match 6 i St. Louis – Fredag 2 maj – bestäms senare

*Match 7 i Winnipeg – Söndag 4 maj – bestäms senare

Dallas Stars mot Colorado Avalanche

Match 1 i Dallas – Lördag 19 april – 02.30

Match 2 i Dallas – Måndag 21 april – 03.30

Match 3 i Colorado – Onsdag 23 april – 03.30

Match 4 i Colorado- Lördag 26 april – 03.30

Match 5 i Dallas – Måndag 28 april – bestäms senare

Match 6 i Colorado – Torsdag 1 maj – bestäms senare

*Match 7 i Dallas – Lördag 3 maj – bestäms senare

Vegas Golden Knights mot Minnesota Wild

Match 1 i Vegas – Söndag 20 april – 04.00

Match 2 i Vegas – Tisdag 22 april – 05.00

Match 3 i Minnesota – Torsdag 24 april – 03.00

Match 4 i Minnesota- Lördag 26 april – 22.00

Match 5 i Vegas – Tisdag 29 april – bestäms senare

Match 6 i Minnesota – Torsdag 1 maj – bestäms senare

*Match 7 i Vegas – Lördag 3 maj – bestäms senare

Los Angeles Kings mot Edmonton Oilers

Match 1 i Los Angeles – Måndag 21 april – 04.00

Match 2 i Los Angeles – Onsdag 23 april – 04.00

Match 3 i Edmonton – Fredag 25 april – 04.00

Match 4 i Edmonton- Söndag 27 april – 03.30

Match 5 i Los Angeles – Tisdag 29 april – bestäms senare

Match 6 i Edmonton – Torsdag 1 maj – bestäms senare

*Match 7 i Los Angeles – Lördag 3 maj – bestäms senare

Filip Gustavsson och Minnesota Wild ställs mot Vegas Golden Knights i första slutspelsrundan Foto: Brad Rempel-Imagn Images

Så fungerar Stanley Cup-slutspelet

Stanley Cup-slutspelet är NHL:s mästerskapsslutspel och består av 16 lag:

– De åtta bästa lagen från varje konferens (Eastern och Western) går vidare till slutspel.

🧩 Kvalificering

Varje konferens är uppdelad i två divisioner, och följande lag går vidare:

De tre bästa lagen i varje division (totalt 6 lag per konferens)

(totalt 6 lag per konferens) Två så kallade ”wild card”-lag (de två bästa kvarvarande lagen i konferensen, oavsett division)

Det gör att det totalt blir åtta lag per konferens.

📊 Slutspelets struktur

Slutspelet består av fyra rundor:

Första rundan (First Round) Andra rundan (Second Round / Division Finals) Konferensfinaler (Conference Finals) Stanley Cup-finalen

Alla rundor spelas i bäst av sju matcher (först till fyra vinster).

🔁 Matchning i första rundan

Matchning sker så här:

Divisionens förstaplacerade lag möter det lägst seedade wild card-laget.

Det andra laget i divisionen möter det tredje.

🏒 Hemmafördel

Laget med bättre grundserieresultat (fler poäng) får hemmafördel:

Match 1, 2, 5 och 7 spelas på deras hemmaplan.

🏆 Stanley Cup-final

De två konferensmästarna möts i finalen. Vinnaren av den serien vinner Stanley Cup – den mest prestigefyllda trofén i ishockey.

📺 TV-sändningar i Sverige

I Sverige sänds Stanley Cup vanligtvis av Viaplay och V Sport. För att få den mest aktuella informationen om sändningstider och kanaler rekommenderas att besöka deras officiella webbplatser eller appar.