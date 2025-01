Svenskens hån – mot busen: ”Det är en del av det”

Rasmus Andersson hånade Tom Wilson i natt. Svensken härmade busens försök att få med sig en utvisning och låtsades ha ont.

– Jag tycker det är kul att bli pickad på ibland, det får dig att känna dig levande, säger Andersson.

Tom Wilson har ett rykte i NHL om att vara lite elak och spela på gränsen till fult ibland. Tuffingen är ofta inblandad i situationer under matcherna och var så även i natt.

Det var med drygt fyra och en halv minut kvar av den tredje perioden som Rasmus Andersson började håna Capitals-forwarden. När spelet var stoppat började svensken ta sig för sidan av magen och låtsas att han har ont. Det på samma sätt som Wilson tidigare under matchen hade gjort för att sälja en utvisning till domarna.

Rasmus Andersson was imitating Tom Wilson selling a call from earlier in the game 😭💀 pic.twitter.com/PdVkXmPcct