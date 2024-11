Säsongen 2024/25 är i full gång. För talangerna födda sent 2006 och 2007 innebär det att kampen om positionerna inför NHL-draften 2025 har startat. Här är draftgurun Steven Ellis topp 50-ranking för november månad. Den innehåller sex svenskar – varav två djurgårdare i toppskiktet.

James Hagens rankas etta inför NHL-draften 2025 – med på listan över de största talangerna finns även svenskar som Milton Gästrin, Anton Frondell, Jakob Ihs Wozniak och Victor Eklund. Foto: Steven Ellis & Alamy (montage)

Den här rankingen är ursprungligen publicerad på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff.com och är översatt från engelska till svenska.

Det är dags för showtime, vänner.

Vi är bara några veckor från den efterlängtade drabbningen mellan CHL och USA Hockey National Team Development Program (USNTDP) i London och Oshawa. Det blir första gången vi får se CHL:s största drafttalanger möta USNTDP, en grupp spelare som vanligtvis dominerar på den internationella scenen – förutom när Kanada gjorde en comeback och vann U18-VM förra året.

Baserat på talangerna på den här listan verkar CHL definitivt ha en fördel – men oavsett vilket blir det roligt att titta på.

Därefter kommer några av spelarna att ta sina färdigheter vidare till respektive JVM-läger. De två främsta talangerna i år – James Hagens (USA) och Porter Martone (Kanada) – ser ut att ha nyckelroller i sina respektive lag. Och det kommer att bli spännande att se, särskilt eftersom många scouter verkar tycka att avståndet mellan dem är mindre än vad många trodde inför säsongen.

– Hagens är inte längre ett självklart förstaval, sa en scout. Han är fantastisk – en spelare som förändrar matcher. Men Martone, med sina puckfärdigheter, kreativitet och storlek, gör honom till ett hot på elitnivå.

– Hagens är fortfarande nummer ett, menade en annan scout. Hans spelförståelse är otrolig.

Lite konkurrens i toppen är aldrig fel, särskilt efter två år med självklara förstaval i Connor Bedard och Macklin Celebrini.

1. James Hagens, C (Boston College, NCAA)

Hagens har fått en strålande start med Boston College och har gjort poäng i nästan varje match hittills. Han har alltid varit mer av en playmaker än en målskytt, så hans siffror kan verka lite skeva. Men hans otroliga händer och hockey-IQ gör att det inte råder någon tvekan om att han kommer att vara en inflytelserik spelare så snart han kliver in i NHL.

Amerikanen James Hagens är topptippad inför NHL-draften 2025. Foto: Russell Hons/CSM/Sipa

2. Porter Martone, RW (Brampton, OHL)

Martone är stor med sina 191 cm och har rena offensiva instinkter som gör honom extremt farlig. Han är en modern powerforward – lite som Matthew Tkachuk. Kaptenen för Steelheads drar sig inte för att spela fysiskt och producerar mål i nästan varje match (och snittar två poäng per match). Martone var en av de bästa unga OHL-spelarna förra året och han gör mycket av det tunga jobbet för Brampton i år. Avståndet till förstaplatsen krymper.

3. Michael Misa, LW (Saginaw, OHL)

Misas siffror är häpnadsväckande. Han är OHL;s bästa målskytt just nu med fler mål än många andra draftspelare har totala poäng. Han är på väg mot en av de mest produktiva säsongerna någonsin för en draftbar spelare från OHL och är definitivt med i diskussionen om att gå som nummer två i draften. Han är extremt skicklig och är ofta på rätt plats vid rätt tidpunkt.

4. Matthew Schaefer, LHD (Erie, OHL)

Schaefer missade början av säsongen på grund av körtelfeber men har spelat på bättre än en poäng-per-match-nivå sedan han kom tillbaka i slutet av oktober. Han är det självklara förstavalet bland backar enligt de flesta scouter tack vare sin rena, råa talang. Han är dessutom stor (188 cm) och extremt rörlig. Schaefer är en framtida toppback och råkar också vara en av de yngsta spelarna i draftklassen. Ett lag som behöver en stark back kan mycket väl välja honom som nummer två.

5. Roger McQueen, C (Brandon, WHL)

McQueen har varit borta i ungefär en månad och kommer att missa ännu mer tid på grund av en skada, vilket är synd. Innan dess hade han en strålande start i Brandon och var en av de mest omtalade talangerna tidigt på säsongen. Med sina 196 cm är han svår att missa och påminner om Cayden Lindstrom från förra årets draft – inklusive skadehistoriken, tyvärr. McQueen kan enkelt ta sig förbi motståndare och har talangen att spela i nästan vilken roll som helst.

6. Anton Frondell, C (Djurgården)

Frondell har missat mycket tid på grund av skador i år men har tagit vara på sina chanser. Han var en av Sveriges bästa spelare under den nyligen genomförda U18-turneringen och har etablerat sig som en toppspelare i svenska J20-serien. När han är som bäst ligger han steget före de flesta i sin åldersgrupp och är en skicklig playmaker. Men det syns att han försöker ta igen förlorad tid, och scouter är oroliga över att han inte är lika matchavgörande som andra högst upp på listan.

Anton Frondell har haft skadebesvär under säsongen. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

7. Victor Eklund, RW (Djurgården)

Eklund är en enastående skridskoåkare som skapar kaos i öppna lägen. Han är den typ av spelare man sätter in sent i matchen för att skapa farliga chanser. Djurgårdens forward använder sin skridskoåkning för att skapa utrymme och kämpar hårt. Han har varit en av de bästa svenska spelarna i U18-landslaget tack vare sitt sätt att ta sig in på mål och skapa anfall. Han har också spelat mot män i Hockeyallsvenskan. Han är inte särskilt fysisk men har hanterat den biten av spelet bättre på sistone.

Djurgårdens Victor Eklund hr varit ett av Hockeyallsvenskans stora utropstecken. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

8. Malcolm Spence, LW (Erie, OHL)

Spence är en riktig plåga på isen och har skickligheten att höja sin nivå. Han gör livet surt för alla motståndare, har några av de bästa trash-talk-replikerna i klassen och avslutar inte sällan med ett snyggt mål. Han har inte haft en explosionsartad start på säsongen statistiskt sett, men han dominerar ändå de flesta byten. Spence är en trolig kandidat för Kanadas JVM-lag.

9. Caleb Desnoyers, C (Moncton, QMJHL)

Det är ingen överraskning att han gör det så bra med Wildcats. Han är på väg att nå över 50 mål och 100 poäng och har etablerat sig som ett av de största offensiva hoten i QMJHL. Men han är mycket mer än bara en målskytt – han är en tänkare, en playmaker och en spelmotor. Kombinera allt detta med hans framgång som en nyckelspelare för Kanada på olika nivåer, och du har en spelare som kommer att dra till sig mycket uppmärksamhet från NHL-lagen vid draften.

10. Jackson Smith, LHD (Tri-City, WHL)

Med sina 191 cm och 86 kg har Smith redan en utmärkt fysik för sin ålder. Han är en riktig plåga att möta i en-mot-en-situationer eftersom han älskar att vara så påträngande som möjligt. Han är väldigt välrundad för sin ålder, något som scouter uppskattar. Smith har varit en av mina favoriter bland backarna sedan starten av Hlinka Gretzky Cup och har visat utmärkt utveckling som en av WHL:s bästa unga försvarare.

11. Ivan Riabkin, C (Dynamo St. Petersburg, VHL)

Riabkin har haft en svår säsong – från bristande produktion i VHL till att ibland bli petad även i juniorligan. Han har inte presterat som scouterna hoppades på. Vid vissa tillfällen ser han helt enkelt… lat ut. Men när han är på topp är Riabkin otroligt spännande. Ingen U17-spelare har någonsin gjort fler poäng än Riabkins 58 i MHL förra året, där han slog Matvej Mitjkovs poängrekord med två poäng från Mitjkovs draft-2-år. Riabkin har ett fantastiskt skott och några av de bästa händerna i den här draftklassen, vilket gör att han enkelt kan finta bort motståndare. Nu gäller det bara att få se den nivån oftare.

12. Lynden Lakovic, LW (Moose Jaw, WHL)

En stor kille som kan göra mål? Lakovic är spännande med sina 193 cm och sin förmåga att skapa offensiv från hela isen. Han hade en okej säsong 2023/24 men är nu på väg mot cirka 35 mål och 85 poäng, vilket gör honom till en nyckelspelare i Warriors anfall. Jag har märkt att hans skott kan vara ojämnt från match till match, men i de matcher där Warriors ser helt överrumplade ut brukar Lakovic ofta vara den bästa spelaren på isen.

13. Logan Hensler, RHD (University of Wisconsin, NCAA)

Hensler gjorde sig ett namn tack vare en stark start med USNTDP:s U18-lag förra året, men han har aldrig riktigt följt upp med motsvarande siffror. Nu spelar han för Wisconsin, och även om poängen fortfarande inte kommer, så försvarar han och rör sig bra. När han är som bäst är Hensler väldigt engagerad i spelet på båda ändarna av isen, men han behöver röra sig med mer intensitet för att vara effektiv på nästa nivå. Trots det ser jag en rå försvarare med potential att bli en stabil back i ett andrapar.

14. Cole Reschny, C (Victoria, WHL)

Reschny var en av de mest imponerande rookies i CHL förra året och höll nästan en poäng-per-match-nivå. Han är en skicklig playmaker med snabba fötter, hög arbetsmoral och en fantastisk förmåga att placera sig rätt för att plocka upp returer. Han är liten med sina 175 cm, men tillräckligt smart för att hålla sig ur problem. Dessutom verkar det som att han producerar varje gång jag ser honom spela, vilket inte går att ignorera.

15. Radim Mrtka, RHD (HC Oceláři Třinec, Tjeckien)

Mrtka är en enorm back på 198 cm som visar upp mer skicklighet i spelet än vad hans poängproduktion antyder. Han är stor, stark, smart och har bevisat att han kan stänga ner nästan vem som helst. Mrtka är inte särskilt spektakulär i sitt spel, men han gör ibland imponerande saker med pucken som visar att han inte är att underskatta i 1-mot-1-situationer som den aggressiva parten. Jag tror att han kommer att bli en pålitlig, defensiv back i NHL som specialiserar sig på att stänga ner motståndare.

16. Blake Fiddler, RHD (Edmonton, WHL)

Ibland behöver ett lag en spelare som kan flytta på motståndarna, och det är precis vad Fiddler gör. Den 193 cm långa backen är en stor och robust försvarare som effektivt rensar bort forwards framför sitt mål och styr motståndare ut till kanterna. Fiddler spelar i genomsnitt runt 22 minuter per match den här säsongen och visar redan förbättringar med pucken. Även om han kanske aldrig når superstjärnesiffror, kan vi förvänta oss att hans poängproduktion fördubblas till åtminstone 30 poäng i år.

17. Kashawn Aitcheson, LHD (Barrie, OHL)

Om du får chansen att se Barrie Colts spela live, ta den. Aitcheson är en fysisk spelare som spelar mycket i boxplay, rör sig smidigt och tar bort motståndarnas utrymme på isen som få andra. Jag ser inte honom som någon stor poängproducent i NHL, men han är en riktigt tuff spelare att möta. Hans förmåga att sätta in en enorm tackling och sedan direkt delta i ett anfall gör honom väldigt intressant.

18. Brady Martin, C (Soo, OHL)

Martin har haft en bra säsong, trots att han inte har mycket offensivt stöd omkring sig. Han är en talangfull forward som kan bidra på många sätt, men han fick inte visa vad han går för i OHL förra året på grund av en skada. Det faktum att han alltid är i rörelse och ständigt letar efter att antingen skapa offensiva chanser eller ta pucken från motståndarna gör honom mycket spännande att följa.

19. Cameron Schmidt, RW (Vancouver, WHL)

Trots sina 173 cm är Schmidt en potentiell förstarundeval tack vare sin skicklighet. Han kämpar hårt och gör sig hörd framför målet, då han inte låter försvarare flytta på honom lätt. Att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt är hans signum. NHL-scouterna kommer att bedöma honom nästa juni, men det råder ingen brist på talang, vilket gör att han är en av de mest produktiva spelarna i hela CHL.

20. Jake O’Brien, C (Brantford, OHL)

Kommer O’Brien att bli årets Jett Luchanko – en spelare vars siffror kanske inte sticker ut, men vars spelstil passar perfekt för NHL? Ärligt talat har jag inte varit imponerad under de sex matcher jag sett honom live i år. Men man kan inte förneka hans statistik, som ser solid ut i Brantford. Nyligen har han börjat spela sin bästa hockey i juniorligan och verkar ivrig att visa scouterna hur bra han verkligen är.

21. William Moore, C (USNTDP)

Moore är en intelligent spelare med pucken och har den fysiska mognaden samt hockey-IQ som krävs för att hantera högkvalitativt motstånd. Han rör sig också bra för sin storlek. Det finns dock tillfällen då han verkar vara den enda i USNTDP som är fullt engagerad under en match. För att maximera sin potential behöver han spela med större intensitet och visa att han vill imponera varje gång han är på isen.

22. Justin Carbonneau, RW (Blainville-Boisbriand, QMJHL)

Carbonneau är en del av den nya vågen av QMJHL-spelare som påverkar draftlistorna. Han är en utmärkt skridskoåkare som gillar att ha pucken och kan fatta snabba beslut under press. Fysiskt är han stark, även om han inte alltid spelar särskilt fysiskt. För att övertyga scouterna behöver han bli mer konsekvent från match till match, då det ibland verkar som om han inte är fullt engagerad. Trots detta är hans råa talang spännande.

23. Cullen Potter, LW (Arizona State, NCAA)

Potter har haft en solid start på sin första säsong i collegehockey som en ovanlig 17-åring. Han hade en måltorka i slutet av oktober, men det är inget att oroa sig för – han skapar fortfarande många målchanser och är en drivkraft för ASU. Det finns vissa farhågor kring hans storlek, då han är 175 cm lång, men han är snabb och skicklig samt klarar sig fysiskt mot collegespelare.

24. Joshua Ravensbergen, G (Prince George, WHL)

Efter att ha gjort ett stort avtryck förra året har Ravensbergen fortsatt att samla vinster under sin andra säsong i WHL. Det känns som att han bara blir bättre när han lär sig att använda sin 193 cm långa kropp för att positionera sig rätt mot skyttarna. Målvakter är svåra att förutsäga, med tanke på positionens natur, men det var länge sedan vi såg en målvakt göra ett så stort intryck året före sin draft. Nu, som en av WHL:s toppmålvakter i år, ser Ravensbergen ut att vara redo att väljas i första rundan.

25. Jakob Ihs Wozniak, C (Luleå, Sweden J20)

Ihs Wozniak har börjat förbättra sitt spel efter en trög start, men inte alla är övertygade. Han inledde säsongen svagt under Hlinka Gretzky Cup, men gjorde mål på sitt första skott i sin debut i SHL. Jag tyckte att han spelade sin bästa hockey under den senaste U18 Five Nations-turneringen med Sverige. Men när han är ur form, är han verkligen ur form – och det är det scouterna oroar sig för. Med sina 191 cm har han storleken, men han måste börja använda den om han ska bli mer än bara en powerplay-specialist.

Jakob Ihs Wozniak har tappat mark på en del rankingar inför NHL-draften 2025. Foto: Bildbyrån

26. Jack Ivankovic, G (Brampton, OHL)

Jag vet att det finns farhågor kring hans 180 cm långa kropp – men Ivankovic känns som den verkliga varan. Han är extremt atletisk och rör sig tillräckligt snabbt för att kompensera för sin bristande storlek. Jag skulle säga att om han var 5–8 cm längre, skulle vi prata om honom som den bästa målvakten i draften. Ja, jag hatar att prata om en målvakts storlek lika mycket som ni gör, men det spelar roll – precis som det faktum att han ständigt stjäl matcher för Brampton.

27. Milton Gästrin, C (Modo, Sweden U-20)

Även när Gästrin inte producerar kan man se den råa potentialen. Han spelar med fart, kämpar hårt och är en utmärkt tvåvägscenter. Hans snabba acceleration hjälper, och han är lika engagerad i båda ändarna av isen som någon annan i hans åldersgrupp. Han har en bra kropp på 188 cm, även om han fortfarande försöker förstå hur han bäst använder den. Även om jag inte förväntar mig att han blir en stor målskytt i NHL, är han tillräckligt komplett för att vara värdefull i många olika situationer.

MoDos Milton Gästrin har fått känna på hetluften i SHL. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

28. Émile Guité, LW (Chicoutimi, QMJHL)

Guité kan vara ojämn ibland – han såg fantastisk ut under Hlinka Gretzky Cup men har haft en tystare start på säsongen i Chicoutimi. Jag tror dock att vi kommer få se den skickliga yttern slå igenom, eftersom han är utmärkt på att manipulera försvarare och ta sig till öppna ytor. Jag vill bara se mer av det, eftersom det har varit för många matcher där Guité inte gör något större avtryck.

29. Carter Bear, LW (Everett, WHL)

Bear har varit imponerande att följa denna säsong och är på väg mot nära 60 mål och 115 poäng under sitt andra hela år. Han är mycket kreativ med pucken och skapar ofta farliga chanser runt målet. Dessutom är han snabb och fysiskt engagerad. Jag kan se Bear närma sig topp-15 på rankingen när juni närmar sig.

30. Charlie Trethewey, RHD (USNTDP)

Trethewey började starkt förra året men svalnade av under andra halvan. I år har han inte utmärkt sig markant, men hans tvåvägsspel och fysiska egenskaper gör honom intressant. Trots att han inte är överdrivet stor med sina 185 cm, tar han mycket plats och lägger kraft i både sina skott och tacklingar. Håll ett öga på honom.

31. Braeden Cootes, C (Seattle, WHL)

Cootes kan mycket väl utvecklas till en energiforward i NHL, och det är helt okej. Det som sticker ut är hans intensiva vilja att ha pucken och att han gör vad som helst för att få den. Cootes är också en stabil playmaker som ofta hittar lagkamrater i öppna lägen. Hans värde går långt utöver siffrorna, och just nu är han en ljuspunkt i ett svagt lag – tänk vad han kunde göra i ett konkurrenskraftigt lag. Många scouter tror att Cootes har potential att stiga i rankingen i år – vi får se.

32. Adam Benák, C (Youngstown, USHL)

Benák har inte sett särskilt bekväm ut i USHL. Han kommer att hamna strax under 50 poäng, vilket är bra, men han är inte det dominerande offensiva hotet vi är vana vid att se. Han har haft några riktigt anonyma matcher i år – om han inte gör poäng bidrar han ofta inte mycket alls. Men internationellt har vi sett honom dominera sina jämnåriga, och med rätt användning kan den 170 cm långa forwarden sticka ut på nästa nivå.

Adam Benák har skickligheten för att bli en stjärna i NHL – men har han storleken? Foto: AP Photo

33. Cameron Reid, LHD (Kitchener, OHL)

Scouterna är väldigt oense när det gäller Reid – vissa ser honom som ett val i mitten av första rundan, medan andra inte skulle röra honom förrän tredje rundan. Han är inte stor, men han kan definitivt stänga ner motståndare. Reid är mångsidig, men hans skridskoåkning är tekniskt sett lite märklig, vilket kan begränsa honom (även om han har fart). Hans beslut med pucken behöver också slipas för att undvika onödiga misstag.

34. Haoxi (Simon) Wang, LHD (King, OJHL)

När jag såg Wang spela förra månaden fanns scouter från 23 NHL-lag på plats. Det var inte ens en av hans bättre matcher – ändå var han den bästa försvararen på isen. Scouter är nyfikna på den 198 cm långa backen som är rörlig och genererar mycket offensiv från blålinjen. Han gör detta mot OJHL-motstånd, men intresse från OHL och USHL kan hjälpa honom att ta sitt spel till nästa nivå. Vissa scouter tror att han kan vara en förstarundeval i juni.

35. Kurban Limatov, LHD (Dynamo Moskva, MHL)

Limatov är den nya ryska backen som alla pratar om. Han är 191 cm lång, extremt rörlig och aggressiv både med och utan puck. Han tar bort tid och utrymme för motståndarna på ett effektivt sätt. Han är också på väg mot 38 poäng, vilket skulle vara det näst bästa resultatet för en U18-back i MHLhistoria.

36. Jack Murtagh, LW (USNTDP)

Skador har begränsat Murtaghs offensiv i år, men när han spelar gör han det ordentligt. Han har flera flermålsprestationer och har varit på poängprotokollet i nästan varje match. Murtagh har visat tillräckligt med skicklighet med pucken för att få seriös förstarundehänsyn i år. Han har ett dödligt skott och spelar bra i omställningar. Med bättre kedjekamrater skulle han förmodligen skina ännu mer.

37. Ben Kevan, RW (Des Moines, USHL)

USNTDP gillar Kevan tillräckligt mycket för att använda honom i ett par matcher i år. Han har ännu inte gjort mål där, men han snittar nästan en poäng per match med Buccaneers. Kevan, som har lovat spela för Arizona State University, har stor potential tack vare sin arbetsmoral och skicklighet. Men hans ojämna insatser från match till match är en oro för scouterna. Trots detta tror jag att han blir ett bra val i andra rundan.

38. L.J. Mooney, RW (USNTDP)

Mooney är liten med sina 168 cm – väldigt liten – men han saknar inte skicklighet. Den snabbe och skicklige forwarden bidrar även defensivt, även om han inte alltid vinner de fysiska duellerna. Han har missat matcher på grund av skador och har inte spelat sedan tidigt i oktober. Mooney är inte så stark som lag hoppas för att kompensera för hans storlek, men med pucken på klubban kan han slå nästan vem som helst och är ofta den mest märkbara spelaren i sin kedja.

39. Carter Amico, RHD (USNTDP)

Amico är en stor, 196 cm lång back som står i vägen och inte låter motståndarna dansa runt honom. Men hans ojämnhet är ett problem, och scouterna är oense. Han kämpar med snabbare skridskoåkare och försöker fortfarande anpassa sin spelstil för att matcha det. Hans kombination av storlek och rörlighet är spännande, men hans brist på offensiv förmåga och benägenhet att göra misstag med pucken kan göra lag tveksamma.

40. Sascha Boumedienne, LHD (Boston University)

Boumedienne hade en tuff start som freshman på Boston University, men hans prestationer har fått bättre omdömen nyligen. Han sågs som en topp-15-talang inför säsongen, men hans brist på konsekvens och höga antal misstag med pucken har oroat scouter. Det verkar dock som att han börjar förstå tempot i NCAA, vilket är positivt, eftersom potentialen definitivt finns där.

Sascha Boumedienne gör sin första säsong som collegespelare. Foto: Bildbyrån

41. Luka Radivojevic, RHD (Muskegon, USHL)

Efter att ha startat säsongen i Sverige flyttade Radivojevic över Atlanten för att spela med Lumberjacks, och de första tecknen har varit lovande. Han noterade två assist i sin debut och har konsekvent bidragit till speluppbyggnaden från blålinjen. Radivojevic är en rörlig back som alltid strävar efter att göra rätt spel, men han saknar den optimala storleken med sina 178 cm. Trots detta förväntas Radivojevic spela en nyckelroll för Slovakien i Junior-VM.

Luka Radivojevic spelar numera juniorhockey i USA. Foto: Bildbyrån

42. Pjotr Andrejanov, G (Krasnaja Armija Moskva, MHL)

Lag har på senare år tagit fler chanser på ryska målvakter, och Andrejanov får redan strålande recensioner för sitt spel i CSKA-systemet. Så pass mycket att han enkelt har överträffat Toronto Maple Leafs-prospektet Tiofej Obvintsev. Andrejanov har varit en av MHL:s toppmålvakter, och även om han inte är lång med sina 183 cm, är han ganska robust och rör sig exceptionellt väl. Han skulle ha varit en av Rysslands målvakter om de inte hade blivit avstängda från Junior-VM.

43. Alex Huang, RHD (Chicoutimi, QMJHL)

Huang är inte stor, men han drar sig inte för att spela aggressivt. Han spelar ett bra tvåvägsspel och kan vara en av de mer skickliga försvararna i denna draft. Stjärnan i Chicoutimi Saguenéens gillar att sakta ner spelet för att sedan plötsligt slå till med sin fart och kreativitet. Huang hade en fantastisk Hlinka Gretzky Cup, men att spela med Schaefer hjälpte. Jag tror att Huang kan bli en solid bidragsgivare på nästa nivå, särskilt om han utnyttjar sin snabbhet – men hans beslutsfattande med pucken kan ibland ställa till problem.

44. Cole McKinney, C (USNTDP)

McKinney är en medelstor, tvåvägscenter som kan spela i boxplay, blockera skott och vinna en massa tekningar. Han kommer inte att vara en spelmotor i NHL, men han är detaljorienterad och exceptionellt smart. Han tvekar inte heller att dela ut en stor tackling för att skapa energi. Jag tror att hans brist på offensiv spets kan sänka hans värde, men hans hockey-IQ kommer att fånga intresset hos lag som väljer bland topp 50.

45. Conrad Fondrk, LW (USNTDP)

Fondrk var en av USA:s bästa spelare under den senaste U18 Five Nations-turneringen – kanske hans bästa hockey för säsongen. Han kan vara lite för ojämn för min smak, men han är känd för att göra fantastiska saker med pucken när han får utrymme. Hans bristande rörlighet är dock ett problem för mig – han kommer inte att kunna stå still och bara skjuta i NHL hela tiden.

46. Tomas Pobezal, C (Nitra, Slovakien)

Pobezal är en lovande center som har imponerat med sitt tvåvägsspel i Slovakiens högstaliga. Han kombinerar bra storlek med stark hockey-IQ och ett pålitligt defensivt spel. Han är inte en spelare som kommer att dominera poängprotokollen, men han bidrar med stabilitet och smarta beslut i alla situationer. Med rätt utveckling kan han bli en viktig rollspelare på nästa nivå.

47. Viktor Klingsell, LW (Skellefteå, Sweden U-20)

Klingsell levererar stabila siffror i J20 Nationell och använder sin skickliga puckhantering för att vinna dueller. Han har dock imponerat ännu mer internationellt med Sverige och har producerat några av de bästa siffrorna i sin åldersgrupp. Klingsell är inte en spelare som gillar att bli alltför fysisk, men han kan slå dig med ren skicklighet – och han har mycket av den.

Viktor Klingsell svarade för en dominant insats i Hlinka Gretzky Cup. Foto: Bildbyrån

48. Owen Conrad, LHD (Charlottetown Islanders)

Conrad är en atletisk och stark back som kan flytta pucken och stänga ner ytor. Hans offensiv är kanske inte hans mest framträdande egenskap, men han spelar med mer aggressivitet än vi tidigare sett från honom – och han är riktigt bra i egen zon. Minst sagt kommer Conrad att vinna uppskattning för hur tuff han är att möta.

49. Reese Hamilton, LHD (Calgary, WHL)

Det första du märker med Hamilton är hans skridskoåkning. Han är inte stor, men kompenserar för det med ren rörlighet och tvåvägsspel. Han kan spela många olika roller för att säkra sin plats i en uppställning – något som kommer att vara värdefullt på nästa nivå. Hamilton rör sig mycket bra och har hyfsad styrka, men jag önskar att han var mer aggressiv och kämpade hårdare för att vinna dueller.

50. Bill Zonnon, LW (Rouyn-Noranda, QMJHL)

Zonnon kanske inte utmärker sig inom något specifikt område, men han är dynamisk och smart. Behöver du någon som kan skapa en målchans? Han kan göra det. Behöver du någon som kan dela ut en tackling? Det fixar han också. Om han kunde lägga till lite mer kraft i sin skridskoåkning tror jag att Zonnon kan bli en stabil tredjelinare i NHL. Som det ser ut nu finns det tillräckligt många projicerbara egenskaper i hans spel för att vara optimistisk.