Tårfyllda beskedet: ”Dags för ett nytt kapitel”

Den trefaldige Stanley Cup-mästaren Pat Maroon slutar efter säsongen.

Detta meddelade veteranen inför lördagens match – innan det var dags att kasta handskarna för 96:e gången.

– Det är dags för min familj att inleda ett nytt kapitel i våra liv, säger Blackhawks-forwarden i CHSN.

Redan inför nedsläpp i lördagens möte mellan St. Louis Blues och Chicago Blackhawks var Pat Maroon känslofylld. Den 36-årige NHL-veteranen var tillbaka i hemstaden, i Enterprise Center, för att göra match nummer 840 i NHL-karriären och ställde sig för att göra en intervju med CHSN.



Då avslöjade forwarden sina planer om att sluta efter säsongen.



– Ibland måste man ge upp allt de vetat om och allt du drömt om i ditt liv. Jag vet bara att det är dags för min familj att inleda ett nytt kapitel i våra liv, säger Maroon till Darren Pang under uppvärmningen innan han fortsatte:

– Att få det här speciella ögonblicket ikväll och att vara i St. Louis med min familj… jag vann en Stanley Cup här, och jag kommer att avsluta det här året som om varje match är min sista.

Se intervju med Pat Maroon i videospelaren ovan!

Med tårfyllda ögon tog sedan Maroon emot publikens jubel innan det var dags för match.



Mötet med den tidigare klubben slutade 1–4 för profilen, men innan slutsignal såg den 106 kg tunga pjäsen till att bjuda publiken på show genom att kasta handskarna för 96:e gången i sin NHL-karriär. Tyler Tucker stod på andra sidan och båda spelare fick fem minuters utvisning. På väg mot båset ställde sig publiken upp för en ovation i vad som kan vara Maroons sista NHL-match i staden.



Efter slutsignal hyllades den trefaldige Stanley Cup-mästaren ytterligare genom att tilldelas matchens första stjärna.

A standing O from Blues fans after Pat Maroon gets in his 96th career fight 👏 pic.twitter.com/hS0SJkQTvf