NHL-svensken fälls för filmning

Oskar Sundqvist fälls för filmning av NHL.

St. Louis-svensken får drygt 21 000 kronor i böter för en förstärkning i samband med en närkampssituation med Kevin Stenlund.

Via sin hemsida meddelar NHL att St. Louis Blues svenske forward Oskar Sundqvist bötfälls med 2 000 dollar, vilket motsvarar drygt 21 000 kronor, för att ha förstärkt en situation i matchen mot Utah Hockey Club förra veckan.

Sundqvist fick tidigare under hösten en varning av NHL för en förstärkning i en match mot New York Rangers. Enligt ligans skala för återfallsförbrytare när det kommer till filmningar bötfälls nu Sundqvist, då det är andra gången denna säsong som svensken fälls av ligan.

Det var i samband med en situation med landsmannen Kevin Stenlund i förra veckans möte mellan St. Louis och Utah som Sundqvist bedöms ha förstärkt en situation. Efter att Sundqvist dumpat ned pucken i motståndarlagets zon åkte svensken efter och forecheckade när Stenlund satte in en handske i revbenstrakten på Sundqvist.

St. Louis-svensken föll till isen, varpå Stenlund fick en tvåminutersutvisning för interference.

Skulle Sundqvist fällas för ytterligare en förstärkning den här säsongen skulle han straffas med en böter på 3 000 dollar (drygt 32 000 kronor).

Om en spelare fälls för filmning fem gånger under en säsong får även huvudtränaren 2 000 dollar i böter.

