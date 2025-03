KLART: Svensken trejdas – gör comeback

Gustav Nyquist är klar för en återkomst i Minnesota Wild.

Den 35-årige svensken trejdas av Nashville Predators under pågående match.

Tidigare under lördagen rapporterar insidern Elliotte Friedman att den svenske NHL-forwarden, Gustav Nyquist, inte skulle komma till spel för Nashvilles helgmöte med New York Islanders. Detta för att skydda honom inför en trejd. Minnesota Wild pekades då ut som de mest aggressiva i sin jakt.



Nu meddelar Wild att 35-åringen är klar för en återkomst.



”Minnesota Wilds President och General Manager Bill Guerin meddelar idag att NHL-klubben har värvat Gustav Nyquist från Nashville Predators i utbyte mot ett val i andra rundan av NHL-draften 2026. Nashville kommer att behålla 50 procent av Nyquists kontrakt (3.185 miljoner dollar)”, skriver man på organisationens sajt.



Gustav Nyquist gjorde nio matcher för Minnesota under säsongen 2022/23, efter en februari-flytt från Columbus Blue Jackets. Då blev det tre framträdanden i grundserien, samt sex i slutspelet, där han totalt bidrog med hela tio poäng. Därefter följde hans personbästa säsong i NHL med 23 mål och 52 assist i Nashville. Denna säsong har han inte kunnat följa upp succén, och kommer därmed till Wild med 21 poäng på 57 matcher.

We have acquired forward Gustav Nyquist from the Nashville Predators in exchange for a second-round selection in the 2026 NHL Draft.



Read more » https://t.co/6WX6aqWcks pic.twitter.com/pFt0J05Cs7