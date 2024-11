Ny poäng av Dahlin – förlänger sviten

Buffalo Sabres besegrade Los Angeles Kings med 1–0 i natt.

Då förlängde Rasmus Dahlin sin poängsvit till sju raka matcher.

Rasmus Dahlin har gjort poäng i sju raka matcher. Foto: Kiyoshi Mio/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Rasmus Dahlin är inne i ett poängstim just nu.

När Buffalo Sabres i natt kunde besegra Los Angeles Kings med 1–0 på bortaplan skrev den svenske storstjärnan in sig i poängprotokollet för sjunde matchen i rad, då Jason Zucker styrde in svenskens backskott i powerplay för matchens enda mål i den tredje perioden. Dahlin har producerat tio poäng under sin svit och har totalt skrapat ihop 17 poäng på 19 matcher för Sabres den här säsongen.

Näst längsta sviten i NHL-karriären

Sviten är hans näst längsta i NHL-karriären, då hans längsta svit kom under säsongsinledningen förra säsongen då han gjorde poäng i åtta raka matcher. Hans 17 poäng den här säsongen räcker till en delad fjärdeplats i backarnas poängliga den här säsongen och han delar på ledningen i de svenska backarnas poängliga med Victor Hedman.

Stor matchhjälte för Sabres i natt var annars lagets finske målvakt Ukko-Pekka Luukkonen, som räddade samtliga 23 skott som Kings skickade emot honom och därmed höll säsongens första nolla.

Los Angeles Kings – Buffalo Sabres 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Los Angeles: –

Buffalo: Jason Zucker (4).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.