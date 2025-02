NHL-kaptenen kan göra comeback – med farmarlaget

Jordan Eberle har inte spelat sedan mitten av november.

Den senaste tiden har Seattle-kaptenen börjat vara på is igen – och nu kan 34-åringen få speltid i farmarlaget.

Jordan Eberle.

Foto: Caean Cuoto/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Inte sedan lockoutsäsongen 2012/13 har Jordan Eberle spelat farmarlagshockey, men snart kan det vara dags igen för den 34-årige veteranen.

Seattle-kaptenen har dragits med en bäckenskada under säsongen och inte spelat sedan mitten av november. Sedan dess har Eberle kämpat för att komma tillbaka i spel och för tre veckor sedan började han kunna åka skridskor igen. Nu väljer NHL-klubben att skicka sin kapten till AHL-laget Coachella Valley Firebirds för ett så kallat ”conditioning loan”, meddelar man via sociala medier.

Finns möjlighet till speltid i AHL

Seattle Kraken har ledigt under Four Nations-uppehållet, vilket innebär att den tillfälliga utlåningen till farmarlaget ger Eberle möjligheten att träna med AHL-laget. Under lånesejouren finns även chansen att Eberle kan spela i någon eller några av de tre matcher som Coachella Valley spelar innan NHL:s landslagsuppehåll är över.

Inför den här säsongen utsågs Eberle till kapten i Seattle Kraken och hann producera elva poäng på 17 matcher innan skadan.

34-åringen har spelat i Seattle sedan klubben äntrade ligan 2021, då han valdes i expansionsdraften av den nya NHL-klubben. I somras skrev veteranen på ett nytt tvåårskontrakt med klubben.