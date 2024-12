Vann – efter turbulenta dygnet: “Riktigt jobbigt”

New York Rangers besegrade Pittsburgh Penguins med 4–2 i natt.

Detta bara timmar efter att lagkaptenen Jacob Trouba trejdats bort från klubben.

– Det har varit en riktigt jobbig dag, säger målvakten Igor Sjestjkorkin.

New York Rangers besegrade Pittsburgh efter en turbulent dag. Foto: Bildbyrån

Under fredagen började trejdryktena ta ny fart kring New York Rangers-kaptenen Jacob Trouba, som redan innan säsongen ryktades vara på väg bort från New York Rangers. Under fredagskvällen, svensk tid, hade Rangers genomfört en trejd som skickade lagkaptenen till Anaheim – och bara några timmar senare gick laget ut och besegrade Pittsburgh Penguins.

Rangers vann med 4–2 i en känslosam match för laget.

– Det var en väldigt viktig seger för oss, helt klart. Det har varit en riktigt jobbig dag, säger målvakten Igor Sjestjorkin till NHL.com.

Trouba: “Det var ett hot”

Jacob Trouba trejdades till Anaheim i utbyte mot den finske backen Urho Vaakanainen och ett val i fjärderundan i sommarens NHL-draft. Trouba hade via sin no trade-klausul möjlighet att blockera trejden, men accepterade bytesaffären då Rangers annars skulle ha placerat honom på waivers varpå vilken klubb som helst hade kunnat plocka upp honom utan utbyte.

– Det var ett hot, säger Trouba.

Rangers vann nattens match mot Pittsburgh med 4–2 efter att Artemij Panarin noterats för två mål och en assist, medan Mika Zibanejad stod för en passningspoäng för Rangers.

Uppges skriva miljardkontrakt

För Sjestjorkin personligen var fredagen en turbulent sådan, då han förutom att bli av med sin lagkapten även uppgavs ha tecknat ett nytt monsterkontrakt med New York Rangers värt drygt en miljard kronor. Det nya kontraktet, som sträcker sig över åtta säsonger och har en lönetaksträff på 11,5 miljoner dollar, har ännu inte bekräftats av Rangers.

– Jag vill inte säga något. Vi är nära, men jag kan inte säga något mer. Kanske kan vi prata om det i morgon, säger Sjestjorkin.

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

New York: Artemij Panarin 2 (15), Reilly Smith (4), Vincent Troheck (7).

Pittsburgh: Blake Lizotte (5), Philip Tomasino (3).